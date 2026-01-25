Voormalig F1-kampioen Damon Hill gelooft dat Adrian Newey Aston Martin onder de nieuwe reglementen naar de top kan leiden. De meesterontwerper trad begin vorig jaar aan als technisch directeur en heeft sindsdien hoofdzakelijk gewerkt aan de bolide voor 2026. Begin februari trekt de Britse renstal het doek van de AMR26. Hill heeft hoge verwachtingen van deze eerste Aston Martin van de hand van Newey, die tevens teambaas wordt in Silverstone.

Op de vraag of Aston Martin dit jaar opnieuw kan meestrijden met de topteams, antwoordde Damon Hill tegenover talkSPORT: “Ja, ze zouden dit jaar het voortouw kunnen nemen. Misschien staan we straks voor een complete verrassing, zoals toen Jenson Button met Brawn GP won; ze verrasten iedereen omdat ze de reglementen doorgrond hadden.” Button won in 2009 – tot ieders verbazing – de coureurstitel met Brawn GP. De dubbele diffuser van de Britse renstal, het team dat later Mercedes zou worden, gaf hen een serieuze voorsprong op de concurrentie.

“De meester in het doorgronden van de reglementen is Adrian Newey, die naar Aston Martin is gegaan”, voegde Hill toe. “Hij liet Red Bull en Max Verstappen achter zich, en Christian Horner is sowieso al vertrokken bij dat team. Maar hij is nu bij Aston Martin, waar hij al anderhalf jaar aan dit project werkt. Dus we verwachten eigenlijk dat hij zijn magie daar opnieuw zal toepassen. Het zou zomaar kunnen gebeuren.”

