Damon Hill stond een beetje met zijn oren te klapperen bij het aanhoren van de soms verhitte boordradiogesprekken tussen Max Verstappen en zijn race-engineer Gianpiero Lambiase bij de Hongaarse GP. De Brit vond de coureur ‘nogal brutaal’. “Gianpiero verdient excuses.”

Tuurlijk wordt er in het heetst van de strijd weleens wat ongepasts geroepen of gevloekt. Hoort bij een sport als de Formule 1 waar het adrenalinegehalte van nature al hoog is, beseft Damon Hill. Vertel hem, voormalig wereldkampioen Formule 1, wat. Maar er zijn volgens hem grenzen. En die overschreed Verstappen in zijn optiek. “Ik vond dat Max een beetje gefrustreerd klonk”, meent Hill, in Hongarije als analist van Sky Sports. “Hij zat de hele tijd te klagen, hij klonk wat wanhopig als je het mij vraagt.”

Dat is nog tot daar aan toe, vindt de Brit. “Maar de manier waarop hij tegen Gianpiero sprak vond ik heel brutaal. Ik vind dat hij excuses van Max verdient.” Verstappen zelf verklaarde na de race dat hij wel vaker zulke intense en verhitte conversaties met zijn race-engineer heeft gehad, hij vond de toon minder spraakmakend dan alle buitenstaanders. Hill: “Ik ben nog een beetje van de oude stempel, misschien komt het daardoor. Als mijn kind zo tegen mij zou praten, zou ik er toch eens een goed gesprek mee aanknopen.”