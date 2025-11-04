Oud-wereldkampioen Damon Hill behoort al jaren tot de felste critici van Max Verstappen. De voormalige coureur, tegenwoordig actief als analist, heeft zich meermaals scherp uitgelaten over de viervoudig wereldkampioen. Hill stoorde zich in het verleden vooral aan Verstappens nietsontziende rijstijl. Volgens de Brit is de Nederlander bereid een botsing te riskeren om zijn gelijk te halen. In een recente podcast-aflevering legt hij uit waar die kritiek precies vandaan komt.

Na de Mexicaanse GP van 2024, waarin Verstappen het aan de stok kreeg met Lando Norris, haalde Hill al fel uit naar de Red Bull-coureur. “Het is mogelijk om eerlijk te racen, maar dat lijkt niet in zijn filosofie te passen”, reageerde de Brit destijds. “Zijn instelling is simpel – niemand mag hem passeren. Sport zou karakter moeten tonen, maar Max grijpt telkens naar preventieve methoden in plaats van sportiviteit.” Hill ging zelfs zo ver om Verstappen te vergelijken met Dick Dastardly, de sluwe schurk uit de tekenfilmserie Wacky Races.

Ook dit seizoen liet Hill van zich horen. Toen Verstappen tijdens de GP van Spanje ogenschijnlijk bewust contact maakte met George Russell, uitte Hill zijn frustratie op sociale media. “Het was een beetje ondoordacht”, schreef hij. “Wat hij deed, was overdreven – zoals gewoonlijk.” Volgens Hill heeft zijn afkeer van de rijstijl van Verstappen alles te maken met zijn eigen achtergrond. De oud-kampioen groeide op in de motorsport, waar het ongehoord is om je concurrenten zo aan te vallen.

Verschil met motorsport

“Ik was erg kritisch op Max”, gaf Hill toe in de Stay on Track-podcast. “Ik noemde hem Dick Dastardly – een duivels figuur die altijd sluwe trucjes uithaalde om te winnen. En eerlijk is eerlijk, soms vond ik dat Max zich ook zo gedroeg.” Hill legde uit dat dat alles te maken heeft met zijn eigen geschiedenis in de racerij. “Ik kom uit de motorsport”, legde hij uit. “Ik heb nooit gekart, dus die agressieve rijstijl heb ik niet meegekregen. Op een motor had je veel meer ruimte; je duwde elkaar niet van de baan, want dan lag je er zelf ook af. In de autosport werkt dat anders – twee auto’s door één bocht? Dat lukt gewoon niet altijd.”

LEES OOK: Verstappen verheugt zich op ‘bijzondere’ GP São Paulo: ‘Knotsgekke races’

“Toen ik overstapte naar de autosport, kon ik mijn ogen niet geloven”, vervolgde hij. “Kampioenschappen werden letterlijk beslist door botsingen. Ik stond ooit langs de baan bij Brands Hatch en zag iemand zijn rivaal gewoon uitschakelen. En in mijn eigen geval gebeurde dat ook”, herinnerde hij zich. “Adelaide 1994, met Michael Schumacher.” De gevierde Duitser leek destijds bewust tegen de Williams van Hill aan te rijden, waarmee hij het kampioenschap in zijn voordeel besliste. “Zo worden titels soms gewonnen – en dat heeft me altijd dwarsgezeten”, besloot Hill.

Lees hier alles over de GP São Paulo

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.