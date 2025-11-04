Max Verstappen en consorten reizen deze week naar Brazilië voor de GP van São Paulo. Voor veel coureurs is het iconische Interlagos-circuit een bijzondere halte op de kalender – zo ook voor de Nederlander. Verstappen kijkt om meerdere redenen uit naar een ‘geweldig’ raceweekend; niet alleen vanwege zijn Braziliaanse schoonfamilie, maar ook vanwege de spectaculaire races die hij hier in het verleden al heeft gereden – en gewonnen.

In een officieel persbericht blikt Max Verstappen alvast vooruit op het weekend in São Paulo. “Brazilië is een bijzondere plek voor mij, niet alleen vanwege de ongelooflijke races en de geweldige momenten die we daar hebben meegemaakt, maar ook omdat mijn schoonfamilie uit Brazilië komt”, aldus de 28-jarige coureur. “Het kan er flink regenen, dus je kunt er knotsgekke races hebben. Dat weten we nog van vorig jaar, toen we vanaf de zeventiende plaats wonnen. Dat was een emotionele zege en een belangrijk moment in het kampioenschap.”

Kunststukje

Op een kletsnat Interlagos vocht Verstappen zich destijds een weg naar voren. Een indrukwekkende overwinning volgde, waarmee de Nederlander het kampioenschap feitelijk bezegelde. De race zou de boeken ingaan als een van zijn mooiste triomfen. Mede dankzij die herinnering neemt Verstappen dit jaar een bijzondere helm mee naar de GP van São Paulo.

“Ik zal mijn speciale Braziliaanse helm dragen tijdens dit weekend”, vervolgde hij. “Het is een plek met veel geschiedenis en een geweldige nalatenschap, maar ook met zoveel mooie herinneringen. Ik heb gekozen voor traditionele kleuren die echt opvallen. Ik vind het ontwerp er heel cool uitzien en kijk ernaar uit om hem op het circuit te dragen. De fans zijn superenthousiast en ik vind het altijd geweldig om op zo’n ouderwets circuit te racen. De sfeer is uniek – het is fantastisch om daar deel van uit te maken.”

