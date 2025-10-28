Max Verstappen neemt speciaal naar de GP São Paulo in Brazilië een unieke helm mee. Dat maakt de Nederlandse wereldkampioen op dinsdag bekend. De race in de Braziliaanse stad leverde Verstappen in het verleden al vaker mooie zeges op, met als hoogtepunt zijn inhaalrace in de regen een jaar geleden. ‘Brazilië is voor mij een hele speciale plek’, aldus de Red Bull-coureur.

Al drie keer won Max Verstappen op Interlagos, het circuit waar ook dit jaar weer de GP São Paulo in Brazilië plaatsvindt. Zowel in 2019 – toen nog onder de naam GP Brazilië – als 2023 – als de GP São Paulo – verzilverde de wereldkampioen er zijn pole position, terwijl hij in 2024 er nog een magistrale inhaalrace vanaf de zeventiende startplek reed. Het circuit in de Braziliaanse stad São Paulo is een speciale plek voor Verstappen, die daarom ook een speciale helm meeneemt naar de editie van dit jaar.

‘Emotie’

“We hebben er al geweldige momenten beleefd”, onthult Verstappen op de sociale mediakanalen van Red Bull de reden achter de speciale Braziliaanse helm. “Het is ongelooflijk om weer terug te keren naar dit old-school circuit en deel uit te maken van de atmosfeer daar. Het is ook een race met veel emotie, vooral vanwege de race van vorig jaar. Toen won ik er vanaf de zeventiende startplek.” De Braziliaanse inhaalrace bleek later ook een cruciaal moment te zijn in zijn jacht op de vierde wereldtitel. “Ik hoop dat de helm er op het circuit ook zo mooi uitziet.”

Bekijk Verstappens speciale helm voor GP São Paulo hier:

