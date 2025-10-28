Red Bull-teambaas Laurent Mekies zegt nog geen haast te hebben met het kiezen van de teamgenoot van Max Verstappen voor 2026. Huidig Red Bull-coureur Yuki Tsunoda kon in Mexico net niet de punten inrijden, maar volgens de Fransman kwam dat met name door de langzame pitstop van de Japanner. Mekies was verder heel tevreden over het weekend van Tsunoda, die volgens de Franse teambaas ook steeds meer vooruitgang boekt. Red Bull wil daarom ook geen ‘overhaaste beslissingen’ nemen over de toekomst van de coureur.

Yuki Tsunoda eindigde de GP Mexico een plekje lager als waarop hij deze begon: de elfde plaats. De Japanner reed na de openingsfase van de race al gauw op de achtste plek rond, voor toenmalig kampioenschapsleider Oscar Piastri. Het gevecht tussen de twee ontwrichtte de verdere race van de Australiër, die uiteindelijk niet verder kwam dan een vijfde plaats. Tsunoda kwam vervolgens later dan de andere Formule 1-coureurs binnen voor een pitstop – die twaalf seconden zou duren – waarna hij vast kwam te zitten in het verkeer.

Tsunoda was na de race zelf van mening dat het team zo kostbare punten had weggegooid op het Autódromo Hermanos Rodríguez. “Vandaag waren er gemakkelijk punten te halen, maar we hebben het gewoon weggegooid”, concludeerde de Japanse coureur. “Het is wat het is, het blijft racen. Het positieve is dat het tempo redelijk goed was, dus dat is iets om mee te nemen.”

Mekies tevreden

Ook teambaas Laurent Mekies zag het goede tempo terug bij Tsunoda. “Hij zat heel dicht bij Max (Verstappen, red.) in de kwalificatie, ik denk dat het verschil twee tienden was in Q2. En tijdens de race was de eerste stint ook heel sterk. Hij zat wederom twee tienden, drie tienden achter Max, in dezelfde eerste stint op de mediumbanden.” De Fransman steekt vervolgens de hand in eigen boezem. “Daarna, eerlijk is eerlijk, hebben we hem iets langer laten rijden omdat dat voor ons een voordeel opleverde. Vervolgens hadden we een iets verkeerde pitstop, waardoor we een paar punten hebben verspeeld die hij op basis van zijn prestaties zou hebben gescoord.”

2026

Tsunoda is bezig met zijn eerste seizoen als Red Bull-coureur, maar het is nog de vraag of dit ook meteen zijn laatste seizoen bij de Oostenrijkers wordt. Ook Mekies wil nog geen uitspraken doen over wie in 2026 naast Max Verstappen in een Red Bull mag plaatsnemen. “Yuki boekt vooruitgang, de andere juniorcoureurs boeken ook vooruitgang. We zien daarom geen reden om overhaast een beslissing te nemen. We nemen dus nog even de tijd”. Red Bull kan zelfs besluiten om tot de GP Abu Dhabi te wachten met een definitieve keuze. “We geven deze jongens zoveel mogelijk kansen om op het circuit te laten zien wie de beste is”, sluit Mekies af.

