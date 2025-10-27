Tijdens het weekend van de Grand Prix van Mexico gaf Red Bull-teambaas Laurent Mekies uitleg over de aanpak van het team met hun huidige auto, de RB21. Red Bull heeft besloten om ook in de resterende races nog upgrades door te voeren. Ondanks de reglementswijzigingen voor 2026 blijft het team de auto van 2025 actief doorontwikkelen.

Mekies benadrukt dat deze keuze losstaat van de ingrijpende reglementswijzigingen volgend jaar. “Het heeft niets met 2026 te maken”, zei de Fransman. “Als we het seizoen zouden afsluiten zonder het maximale uit deze auto te halen, zouden we 2026 ingaan met veel vraagtekens. Daarom hebben we besloten extra in deze auto te investeren, verbeterpunten aan te pakken en zo wat extra snelheid te winnen.” Red Bull Senior Advisor Helmut Marko ontkrachtte eerder de uitspraken van McLaren-teambaas Andrea Stella, die stelde dat Red Bull volgend jaar in het nadeel zou zijn door te veel focus op dit seizoen.

Volgens Mekies staat de keuze los van het huidige kampioenschapsgevecht. De geplande upgrades versterken Red Bulls vertrouwen richting volgend seizoen. “Het geeft ons veel meer vertrouwen in onze tools, methodes en aanpakken voor 2026. Ja, er blijft minder tijd en energie over voor het nieuwe project, maar dat is een bewuste afweging. Het heeft niets met prestaties te maken.”

Een berekende keuze

Mekies benadrukt dat Red Bull bewust de balans opmaakt tussen huidige en toekomstige ontwikkeling. “We doen dit omdat we denken dat het voor ons een nettowinst oplevert. We verifiëren onze methodes en kunnen die vervolgens toepassen op 2026. We zouden het niet doen als het ons in de problemen bracht. Ja, er is een prijs te betalen, maar wij vinden dat deze redelijk is en de moeite waard.”

