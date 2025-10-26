Helmut Marko verwerpt de theorie van McLaren dat Red Bull de auto van 2026 zou opofferen ten behoeve van de huidige titelstrijd. In aanloop naar de GP van Mexico-Stad onthulde de Oostenrijker dat het team nog een upgrade achter de hand had voor de RB21, terwijl de meeste teams al volop gefocust zijn op de reglementen van volgend jaar. Red Bull kwam in Mexico daadwerkelijk met een nieuwe vloer op de proppen, maar dit zou geen invloed hebben op de ontwikkelingen voor 2026.

Max Verstappen won de afgelopen weken drie Grands Prix en verkleinde de achterstand op Oscar Piastri en Lando Norris tot respectievelijk veertig en zesentwintig WK-punten. Om zijn titelkansen te vergroten, introduceerde Red Bull in Mexico een aantal upgrades, waaronder een hagelnieuwe vloer voor de RB21. McLaren-teambaas Andrea Stella suggereerde dat Red Bull de ontwikkelingen voor 2026 opoffert om Verstappen aan een vijfde titel te helpen, maar Helmut Marko ontkrachtte dat.

‘We weten wat we doen’

“Misschien worden ze bij Red Bull gelukkiger door een stukje ontwikkeling voor 2026 op te geven, omdat ze daar wellicht tegen andere problemen aanlopen”, speculeerde Stella. “Daardoor durven ze misschien te zeggen: ‘Laten we ons maar concentreren op 2025.'” Marko lachte deze opmerkingen weg en benadrukte dat Mercedes-teambaas Toto Wolff vergelijkbare uitspraken deed in 2021. “Toen was het hetzelfde verhaal”, aldus de Red Bull-topadviseur tegenover Autosport. “Toto (Wolff, red.) was echt bang dat we in 2022 niet competitief zouden zijn.”

Red Bull gefocust op racetempo in Mexico: 'Wordt geen saaie wedstrijd', belooft Mekies

Het tegendeel bleek waar. Na de titelstrijd tussen Hamilton en Verstappen ging Red Bull er in 2022 – met ingang van de nieuwe reglementen – met beide kampioenschappen vandoor. “Het hoort bij onze filosofie dat we, ook wanneer de regels veranderen, zo lang mogelijk aan een competitief pakket blijven werken”, lichtte Marko toe. “Dat was bij de laatste grote technische wijzigingen ook het geval. We weten wat we doen. Het vereist een exact plan en zeer gedisciplineerde mensen om nu nog upgrades door te voeren, en die hebben we aan boord. Dus nee, we denken niet dat dit ons zal hinderen in 2026.”

Volgens Marko zijn de upgrades in Mexico-Stad vooral gericht op het verbeteren van de koeling. Doordat het Autódromo Hermanos Rodríguez ruim twee kilometer boven zeeniveau ligt, vraagt het circuit veel van een Formule 1-auto. “De upgrade was vooral gericht op de efficiëntie van het koelen – vanwege de ijlere lucht hier”, legde Marko uit.

