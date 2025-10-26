Red Bull-teambaas Laurent Mekies gaf na afloop van de kwalificatie in Mexico toe dat het team moeite heeft om de juiste balans te vinden met de RB21. Max Verstappen moest op het Autódromo Hermanos Rodríguez genoegen nemen met een teleurstellende vijfde startplaats. Titelrivaal Lando Norris ging er ondertussen met poleposition vandoor. Volgens Mekies richt Red Bull zich nu volledig op het racetempo, in de hoop de schade in het kampioenschap te beperken.

“De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat we er dit weekend niet in zijn geslaagd de auto in de sweet spot te krijgen”, gaf Red Bull-teambaas Laurent Mekies toe tegenover de media in Mexico-Stad. “Zeker in het geval van Max (Verstappen, red.). Hij heeft duidelijk laten blijken dat hij niet kon pushen zoals hij dat zou willen. We hebben alles geprobeerd, maar konden hem niet de auto geven waarmee hij tot het uiterste kon gaan. Met het niveau van de concurrentie wordt dat meteen keihard afgestraft”, doelde hij op McLaren, Ferrari en Mercedes, die de eerste vier startplekken claimden.

Focus op racetempo

Volgens Mekies lag de focus van Red Bull na de kwalificatie op het verbeteren van het racetempo, in de hoop dat dit zondag zijn vruchten afwerpt. “We hebben ons van vrijdag op zaterdag vooral gericht op het optimaliseren van de racesnelheid, en daar hebben we ook tijdens de laatste training veel tijd aan besteed”, lichtte hij toe. “Of dat ons tijdens de kwalificatie parten heeft gespeeld, is moeilijk te zeggen – dat zal de race uitwijzen.”

“Het hoort er allemaal bij”, besloot Mekies optimistisch. “We gaan hiervan leren – we hebben tenslotte nog een lange race voor de boeg. We worden omringd door onze concurrenten, en op dit circuit kan er veel gebeuren. Ik weet zeker dat het geen saaie wedstrijd wordt”, beloofde de Fransman. Max Verstappen werkte in de afgelopen Grands Prix aan een gestage opmars in het wereldkampioenschap. Hij staat nog veertig punten achter WK-leider Oscar Piastri en zesentwintig achter diens teamgenoot, Lando Norris. Laatstgenoemde veroverde poleposition in Mexico-Stad en kan de leiding in het WK heroveren.

