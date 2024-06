Max Verstappen domineert nog altijd de Formule 1. De drievoudig wereldkampioen van Red Bull won ook dit seizoen alweer zes races en leidt het WK met 56 punten voorsprong op zijn naast belager, Ferrari-coureur Charles Leclerc. Toch zijn er wel degelijk kapers op de kust, waarschuwt oud-wereldkampioen Damon Hill.

In de aanloop naar de GP van Spanje noemt Hill in de podcast F1 Nation vier coureurs van wie hij denkt dat ze een einde zouden kunnen maken aan de huidige dominantie van Verstappen in de Formule 1.

“Lewis Hamilton heeft dit jaar een klein beetje zijn scherpte verloren. Maar ik zeg niet dat hij het niet terug kan krijgen als hij met Max moet concurreren”, stelt Hill.

Hij vervolgt: “Datzelfde geldt ook voor Fernando Alonso. Ik denk dat naarmate je ouder wordt de echte snelheid verdwijnt. Verder misschien George Russell, misschien Charles Leclerc. En er zijn nog een paar kandidaten die hem kunnen verrassen en hem onder druk kunnen zetten, waar Max niet van zou genieten.”

‘Dit is hoe de toekomst eruit gaat zien’

Hill noemt het trouwens een slimme zet van Red Bull om het contract van Sergio Pérez te verlengen, ondanks de vormcrisis van de Mexicaanse teamgenoot van Verstappen. Hill daarover: “Als je wilt dat Max bij je blijft en erop vertrouwt dat hij weet hoe de toekomst eruit gaat zien, dan is het tekenen van Checo misschien een manier om tegen hem te zeggen: Kijk, dit is hoe de toekomst eruit gaat zien, je krijgt geen verrassende nieuwe, supersnelle teamgenoot om je zorgen over te maken.”

