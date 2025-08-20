Dan Fallows, voormalig technisch directeur bij Aston Martin, neemt de nieuwe reglementen voor 2026 onder de loep. Hij bespreekt of de wijzigingen ‘te vroeg’ komen. De 51-jarige ingenieur geniet van het huidige ground effect-tijdperk en van hoe de teams hun auto’s tot het uiterste drijven, al valt er volgens hem nog steeds veel winst te behalen binnen de huidige reglementen. Tegelijkertijd ziet hij de meerwaarde van de wijzigingen voor volgend jaar.

“De ontwikkeling voor 2025 verloopt trager, omdat teams zich concentreren op de enorme taak om gloednieuwe auto’s te ontwikkelen voor 2026”, schreef Fallows in een analyse voor Raceteq. “Het wordt steeds moeilijker om meer downforce uit de belangrijkste onderdelen van de auto te halen. Daarbij hebben we al jaren geen echte innovaties meer gezien in de bodems. Toch zijn er nog veel andere manieren waarop deze generatie auto’s verder verbeterd kan worden.”

“Het beheersen van de bandentemperatuur is cruciaal om optimaal te kunnen racen”, lichtte Fallows toe. “Dan hoeven coureurs minder rekening te houden met de levensduur van hun banden. Een goede temperatuurhuishouding voorkomt dat banden gaan slippen, wat een veelvoorkomend probleem is wanneer je op de limiet rijdt.” McLaren bleek dit jaar een meester in het controleren van de bandentemperatuur. Volgens kenners is het koelen van de banden een van de grote troeven van de papaja’s. Toch denkt Fallows dat andere teams nog een inhaalslag kunnen maken. “Als we de komende twee jaar met deze huidige regels zouden doorgaan, kan het in 2026 al lastig worden voor McLaren om Q2 te halen”, verzekerde hij.

Nieuw reglement

Ondanks dat Fallows geniet van de spannende races in het huidige seizoen, begrijpt hij dat de FIA in 2026 voor een nieuw reglement kiest. “De huidige regels zijn niet perfect”, benadrukte de Brit. “De auto’s zijn te zwaar en door hun enorme omvang wordt het lastiger om races te organiseren in bijvoorbeeld Monaco. Daarbij wordt er ook nog steeds sterk vertrouwd op DRS om in te halen. En de auto’s lijken ook erg op elkaar – jammer, gezien de innovatiemogelijkheden en het talent binnen de teams.”

LEES OOK: Regels voor 2026 baren Vettel zorgen: ‘Focus op entertainment’

“De reglementen van 2026 zouden de zaken in de goede richting moeten sturen”, concludeerde Fallows. “Daarbij zullen fans de nieuwe machtsverhoudingen met plezier tegemoetzien. De motoren zullen een grote rol spelen. Sommige fabrikanten zullen nu eenmaal succesvoller zijn in het maken van deze aanpassingen. Op aerodynamisch gebied nemen we waarschijnlijk afscheid van unieke vloerconstructies en gaan we terug naar het concept van eerdere generaties.”

