Topingenieur Dan Fallows wordt de nieuwe technisch directeur van Racing Bulls. Dat heeft het team zaterdag bevestigd. Onder de hoede van chief technical officer Tim Goss krijgt hij vanaf april de leiding over de technische afdeling in Faenza. De nieuwe functie betekent een terugkeer naar de Red Bull-gelederen voor Fallows; tussen 2006 en 2021 was hij werkzaam bij het hoofdteam, waar hij fungeerde als rechterhand van de gevierde Adrian Newey.

“Ik ben erg verheugd me te mogen aansluiten bij Racing Bulls, zeker in deze spannende fase voor het team”, reageerde Dan Fallows via de officiële kanalen. “Er is een duidelijke visie en een sterke technische ambitie, en ik kijk ernaar uit om nauw samen te werken met Tim en de rest van de technische staf. Ik kan niet wachten om de prestaties te verbeteren en het team verder uit te bouwen voor de toekomst.”

‘Schat aan ervaring’

Teambaas Alan Permane – die vorig jaar het stokje overnam van Laurent Mekies – reageerde eveneens enthousiast. “Dan brengt een schat aan ervaring mee, en zijn technische kennis en leiderschap zullen een echte aanwinst zijn voor het team. We willen ons blijven ontwikkelen en competitief vooruitgang boeken. We zijn verheugd hem te mogen verwelkomen bij Racing Bulls.”

Een paar jaar geleden wist Aston Martin Dan Fallows los te weken bij Red Bull na een langdurig juridisch geschil over zijn opzegtermijn. Uiteindelijk sloot hij zich in 2022 aan bij het team. Aanvankelijk leidde dat tot verbeterde prestaties bij de Britse renstal, maar op de langere termijn werd Aston Martin – letterlijk en figuurlijk – ingehaald door de concurrentie. In november 2024 kondigde Fallows zijn vertrek aan.

