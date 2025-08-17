Daniel Ricciardo is in Australië in het ziekenhuis behandeld na een val met een crossmotor. De achtvoudig Grand Prix-winnaar kwam ten val in de deelstaat Queensland en zou daar een lichte sleutelbeenblessure aan over hebben gehouden. Ricciardo nam na zijn ontslag bij Racing Bulls noodgedwongen afscheid van de Formule 1 en houdt zich – ondanks zijn blijvende populariteit bij fans – uit de schijnwerpers.

Volgens PlanetF1 reed de Australiër donderdag door Daintree, het oudste tropische regenwoud ter wereld, toen het misging. Ricciardo zou vervolgens behandeld zijn in het Mossman Hospital, circa vijftig kilometer verderop. Naar verluidt was hij na afloop in goede stemming. Nadere details over het incident ontbreken vooralsnog. Onlangs gaf de 36-jarige Ricciardo tijdens de Ray White Connect-conferentie in Queensland een openhartig inkijkje in zijn leven. Hij leeft naar eigen zeggen ‘een rustiger bestaan’ nu zijn Formule 1-carrière voorbij is.

‘Meer stilte om me heen’

“Nou, ik heb mijn gezicht niet geschoren”, begon hij, verwijzend naar zijn weelderige baard en lange krullen. “De baard is nu mijn troost”, voegde hij er lachend aan toe. “Ik heb dit jaar vooral veel zelfonderzoek gedaan. Ik heb ontzettend lang dit gekke, snelle leven geleid; dit jaar was het tijd voor wat meer stilte om me heen.” Letterlijk, zo vertelde de Australiër: “Ik heb bijvoorbeeld veel tijd gehad om te hiken. Een paar weken geleden was ik nog in Alaska. Ik ben niet aangevallen door een grizzlybeer, dus dat is mooi meegenomen”, grapte hij.

“Ik heb geprobeerd uit te vinden wie ik ben, los van het hele coureur-imago”, vervolgde Ricciardo op serieuze toon. “Ik ben de kleine dingen meer gaan waarderen en heb de betekenis van vrienden en familie opnieuw ontdekt – ik ben altijd gedreven geweest, en dat leidt soms tot egoïsme. Daarom probeer ik te leren wat onbaatzuchtiger te zijn en beter te luisteren”, besloot hij.

