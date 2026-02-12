NASCAR-routinier Dale Earnhardt Jr. hoopte dat Daniel Ricciardo na diens afscheid uit de Formule 1 de overstap zou maken naar de Amerikaanse stockcar-klasse. De 26-voudig Cup Series-winnaar zag in de Australische publiekslieveling – een bekend NASCAR-liefhebber – een ideale kandidaat. Inmiddels heeft Ricciardo echter zijn afscheid van de autosport aangekondigd. Volgens Earnhardt Jr. kunnen F1-coureurs, onder wie Max Verstappen, desondanks zeer succesvol zijn in NASCAR.

“Ik hoopte dat Daniel Ricciardo naar NASCAR zou komen na zijn besluit om de Formule 1 te verlaten”, aldus Dale Earnhardt Jr. in een interview met Hard Rock Bet. “Het kan nog steeds; Daniel is relatief jong”, voegde hij eraan toe. Ricciardo, die tussen 2011 en 2024 liefst 257 Grands Prix reed, heeft zijn voorliefde voor NASCAR nooit onder stoelen of banken gestoken. De Australiër groeide op als fan van Earnhardt Jr.’s vader, Dale Earnhardt Sr. Zijn startnummer in de Formule 1 – nummer drie – was een eerbetoon aan de legendarische coureur. In 2021 kreeg hij dankzij McLaren-CEO Zak Brown de kans om op COTA achter het stuur te kruipen van Earnhardts Wrangler Chevrolet uit 1984.

Max Verstappen naar NASCAR?

Ricciardo is overigens niet de enige F1-coureur die Earnhardt Jr. graag eens in NASCAR zou zien instappen. “Ik zou Max Verstappen het graag zien proberen”, verlegde hij de focus naar de viervoudig wereldkampioen. “Hij is ongelooflijk. Bovendien denk ik dat hij – met zijn nieuwsgierigheid en werkethiek – heel succesvol zou kunnen zijn.”

LEES OOK: VIDEO | NASCAR neemt F1 op de hak met nieuwe trailer: ‘Geen fluistermotoren’

Volgens Earnhardt Jr. is de drempel voor F1-coureurs om succesvol te zijn in NASCAR bovendien lager geworden door de technologische evolutie van de auto’s. “Onze auto’s zijn enorm veranderd”, lichtte hij toe. “Ze hebben onafhankelijke achterwielophanging en een diffuser op het differentieel. Het zijn niet meer de auto’s van tien of twintig jaar geleden. Daarom denk ik dat de kans dat een F1-coureur tegenwoordig succesvol is in NASCAR veel groter is dan twintig jaar geleden.”

Bekijk hier de F1-kalender voor 2026

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.