Het NASCAR-seizoen gaat deze week van start in de Verenigde Staten. Vorige week vond al een pre-season-evenement plaats in North Carolina, maar donderdag begint het kampioenschap pas echt op Daytona. Om fans alvast op te warmen voor het aankomende racegeweld, plaatste NASCAR maandag een seizoenstrailer op sociale media. Daarin lijken enkele plaagstootjes te worden uitgedeeld aan de Formule 1.

Acteur Scott Eastwood, zoon van de legendarische Clint Eastwood, speelt de hoofdrol in deze uitgesproken Amerikaanse trailer voor het NASCAR-kampioenschap. In een vuurrode Ford Mustang scheurt hij door de Verenigde Staten. “Het is luid, het is rauw en het is een damn good time“, roept hij vanachter het stuur. Tussen beelden van driftende stockcars, vuurwerk, vlammenwerpers en rockconcerten door maakt Eastwood meermaals – soms met een knipoog – de vergelijking met de Formule 1.

LEES OOK: Cadillac verwikkeld in miljoenenclaim om Super Bowl-spotje: ‘Ideeën gestolen’

“Wij zijn hier niet om champagne te drinken op het dak”, zo opent de trailer; een duidelijke verwijzing naar de VIP-gasten in de F1-paddock. “We zijn dan ook niet van adellijke komaf”, vervolgt Eastwood, doelend op de vermeend verheven status van de koningsklasse. Even later neemt hij ook de F1-rijstijl op de hak. “Als je houdt van perfect bochtenwerk en een bescheiden applaus, dan weet je wel waar je moet zijn”, roept hij, terwijl hij strak in de camera kijkt. “Maar als je op zoek bent naar rook, deuken en een plek om los te gaan, dan heeft NASCAR nog wel een stoeltje over. Onze motoren fluisteren niet – ze brullen!” Bekijk de volledige trailer hieronder.

Bekijk hier de F1-kalender voor 2026

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.