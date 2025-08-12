Daniel Ricciardo nam vorig jaar afscheid van de Formule 1. Na een lange carrière in de sport moest hij zijn racepak, na een laatste stint bij Racing Bulls, vervroegd aan de wilgen hangen. Een gemis voor veel racefans, die de goedlachse Australiër in hun harten hadden gesloten dankzij Netflix’ Drive to Survive en de vele ludieke interviews die hij door de jaren heen gaf. Ricciardo geniet inmiddels van een rustiger bestaan en probeert zichzelf buiten het circuit opnieuw uit te vinden.

De 36-jarige Ricciardo verliet de Formule 1 abrupt, toen hij in de tweede helft van 2024 onverwacht werd vervangen bij Racing Bulls. Na een lange en succesvolle periode bij Red Bull kende de Honey Badger een aantal wisselvallige jaren bij Renault en McLaren, voordat hij in 2023 zonder stoeltje kwam te zitten. Het toenmalige AlphaTauri gunde hem na tien Grands Prix de plek van Nyck de Vries, maar in het seizoen van 2024 belandde Ricciardo zelf op de schopstoel. Na de Grand Prix van Singapore werd zijn afscheid definitief.

Sinds zijn vertrek uit de Formule 1 heeft Ricciardo zich vooral op de achtergrond gehouden. Uit berichten op sociale media blijkt dat hij zich richt op zakelijke ondernemingen, van een eigen wijnbedrijf tot een succesvol kledingmerk. De oud-coureur lijkt niet geïnteresseerd in een terugkeer naar de autosport en is sindsdien ook niet meer in de paddock gezien. Wanneer hij wel in het openbaar verschijnt, vallen zijn krullen en weelderige gezichtsbeharing direct op. Tijdens de zogenoemde Ray White Connect-conferentie in Queensland gaf deze nieuwe Ricciardo een openhartig inkijkje in zijn leven.

Tijd voor stilte

“Nou, ik heb mijn gezicht niet geschoren”, begon hij, verwijzend naar zijn nieuwe uiterlijk. “De baard is nu mijn troost”, voegde hij er lachend aan toe. “Ik heb dit jaar vooral veel zelfonderzoek gedaan. Ik heb ontzettend lang dit gekke, snelle leven geleid; dit jaar was het tijd voor wat meer stilte om me heen.” Letterlijk, zo vertelde de Australiër: “Ik heb bijvoorbeeld veel tijd gehad om te hiken. Een paar weken geleden was ik nog in Alaska. Ik ben niet aangevallen door een grizzlybeer, dus dat is mooi meegenomen”, grapte hij.

“Ik heb geprobeerd uit te vinden wie ik ben, los van het hele coureur-imago”, vervolgde Ricciardo op serieuze toon. “Ik ben de kleine dingen meer gaan waarderen en heb de betekenis van vrienden en familie opnieuw ontdekt – ik ben altijd gedreven geweest, en dat leidt soms tot egoïsme. Daarom probeer ik te leren wat onbaatzuchtiger te zijn en beter te luisteren”, besloot hij.

