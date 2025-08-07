In 2024 nam de Formule 1 afscheid van een van haar meest kleurrijke karakters, de goedlachse Daniel Ricciardo. Na een succesvolle doorbraak bij Red Bull beleefde de Australiër een aantal wisselvallige jaren bij achtereenvolgens Renault, McLaren en Racing Bulls. Voormalig coureur David Coulthard blikt terug op Ricciardo’s carrière, nu de achtvoudig Grand Prix-winnaar geniet van het leven in de ‘slow lane‘. Volgens Coulthard ontbrak het Ricciardo uiteindelijk aan motivatie.

De Formule 1-carrière van Ricciardo stokte niet door een gebrek aan talent, maar door onverschilligheid, stelt Coulthard. De Australiër boekte al vroeg in zijn loopbaan grote successen, maar wist zich daarna niet verder te ontwikkelen. “Je ziet dat sommige coureurs zich blijven verbeteren”, aldus Coulthard in de High Performance Podcast. “Anderen worden juist aangetast door hun succes, wat hun ontwikkeling belemmert. Daniel Ricciardo is daar een voorbeeld van.”

“Hij was een van de slimme jonge talenten die zijn debuut mocht maken in de Formule 1”, herinnerde Coulthard zich. “Hij groeide uit tot een van de beste inhalers van zijn tijd – het was altijd spannend om naar hem te kijken. Maar toen hij Red Bull verliet, ging het bij Renault slechts ‘oké’. Bij McLaren werd hij twee jaar op rij verslagen door Lando (Norris, red.), en bij Racing Bulls heeft het nooit écht gewerkt. Nu geniet hij gelukkig van zijn pensioen – vermoedelijk als een welgestelde man.”

Lol trappen

Coulthard werd specifiek gevraagd waarom Ricciardo na zijn tijd bij Red Bull in verval raakte. “In het leven krijg je bagage mee”, reageerde hij filosofisch. “Als je arm bent, is dat een boodschappentas, en als je rijk bent, is het een Louis Vuitton. Maar je moet het allemaal dragen. Bagage kan rijkdom en succes zijn, of armoede en tegenslagen – in beide gevallen moet je ermee leren omgaan. Voor sommigen is het moeilijk om dat succes los te laten. Martin Brundle zei ooit: ‘Je verliest niet de snelheid, maar de behoefte om snel te gaan’. Ik vergelijk het met een bokser – je verliest de drang om nog klappen op te vangen.”

Ricciardo zegt zelf te genieten van een welverdiend pensioen. Hoewel hij nog weleens gelinkt wordt aan een terugkeer in de Formule 1, lijkt een rentree vooralsnog onwaarschijnlijk. “Ik geniet gewoon van het leven in de slow lane“, zei hij in juli tegenover Formula1.com. “Het klinkt misschien raar om te zeggen dat ik al met pensioen ben, maar dat is het eigenlijk wel een beetje – pensioen van de wereld waarin ik leefde.” Wat betreft motivatie benadrukte Ricciardo dat hij altijd een relaxte aanpak heeft gehad. “Bij mij was het altijd: ‘Zorg dat je zoveel mogelijk plezier maakt'”, legde hij uit. “Ik deed het niet om indruk te maken of beroemd te worden – je moest gewoon lol trappen.”

