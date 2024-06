Visa RB-coureur Daniel Ricciardo kwam afgelopen week serieus onder druk te staan. Helmut Marko verzekerde de Oostenrijkse pers dat Liam Lawson ‘binnenkort’ instapt bij het zusterteam van Red Bull. Volgens CEO Peter Bayer wordt er gedurende de zomerstop een beslissing gemaakt over de line-up. Ricciardo weet dat hij dit jaar soms teleurstelde, maar maakt zich voorlopig weinig zorgen.

Na de kwalificatie voor de GP van Oostenrijk stond Daniel Ricciardo de pers te woord. De achtvoudig racewinnaar was nét niet snel genoeg voor Q3 en berust in het feit dat hij zondag vanaf de elfde plek start. Teamgenoot Yuki Tsunoda moest genoegen nemen met P13 en een fikse boete. Ricciardo zegt weinig last van te hebben van de druk op zijn stoeltje, ondanks de dreiging van reservecoureur Liam Lawson.

Eeuwige optimist

“Ik ben nog steeds optimistisch, maar het is wel frustrerend dat je er zo dichtbij zit”, gaf hij toe. “Onze auto is gewoon nog niet goed genoeg voor Q3, maar het scheelt niet veel meer.” Het is pas de derde keer dit jaar dat Ricciardo zich vóór zijn teamgenoot kwalificeert – Tsunoda was hem acht keer de baas. In het kampioenschap heeft de Japanner een voorsprong van 10 punten op zijn Australische teamgenoot. Reden genoeg voor Visa RB om een wissel te overwegen?

Ricciardo betwijfelt of hij zich zorgen moet gaan maken deze zomer. “Ik weet dat mijn jaar een aantal hoogtepunten heeft gehad, maar over het hele seizoen stel ik het team misschien een beetje teleur”, gaf hij toe. “Zelf had ik er soms ook meer van verwacht.” Het commentaar van de media en van Liam Lawson-fans lijkt hem echter weinig te deren.

“Als je niet fantastisch goed rijdt zul je altijd een beetje kritiek te verduren krijgen”, aldus Ricciardo. “Yuki wordt om de haverklap geprezen, dus het is niet alsof ik het moet afleggen tegen een heel langzaam iemand. Natuurlijk kijkt men nauw naar de verhoudingen tussen mij en mijn teamgenoot, maar het verschil is nooit groter dan een halve seconde geweest”, verdedigde hij zich.

