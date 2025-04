Liam Lawson sprak zich dit weekend uit over zijn korte maar veelbesproken periode bij Red Bull, waarbij hij de suggestie van Christian Horner dat zijn zelfvertrouwen een deuk zou hebben opgelopen, resoluut van de hand wees. Tijdens zijn eerste raceweekend met neventeam Racing Bulls wist Lawson zich nog niet te revancheren, al kijkt hij met opgeheven hoofd naar de rest van het seizoen.

De Red Bull-teamleiding – onder wie teambaas Christian Horner – besloot Liam Lawson in aanloop naar de GP van Japan al te vervangen. Na twee matige Grands Prix werd hij geslachtofferd ten gunste van Yuki Tsunoda. Horner verklaarde de wissel door te stellen dat Lawson wat zelfvertrouwen miste, met name door de tegenvallende resultaten in Australië en China. De teamleiding zou hem in bescherming hebben genomen door hem terug te zetten naar Racing Bulls. De Nieuw-Zeelander, die in Japan opnieuw uitkwam voor het neventeam, weersprak dat commentaar.

“Ik denk niet dat het qua vertrouwen veel verandert,” verklaarde hij tegenover de media in Suzuka. “We blaken allemaal van zelfvertrouwen – daarom schoppen we het tot de Formule 1. Als je dat niet hebt, wordt het heel moeilijk. Gelukkig zit dat gewoon in ons, dus verandert dit echt niets aan hoe ik over mezelf denk. Natuurlijk weet ik dat ik bij Red Bull een prachtige kans heb gekregen – daar werkte ik al sinds mijn zestiende naartoe. Maar Christian (Horner, red.) en het team hebben hun mening duidelijk gemaakt, en uiteindelijk is het aan hen om te beslissen over de coureurs,” voegde Lawson eraan toe.

Terug naar Racing Bulls

De beslissing om Lawson na slechts twee races alweer te vervangen door Yuki Tsunoda kwam als een verrassing – zowel voor hemzelf als voor velen in de paddock. “Ik had het gevoel dat ik er klaar voor was,” verzuchtte hij. “En ondanks dat het twee zware weekenden waren, verandert dat niets aan hoe ik naar mezelf kijk.” Hij benadrukte dat de omstandigheden niet ideaal waren voor een sensationeel debuut. “Het waren nieuwe circuits voor mij, en in zekere zin was het een versneld debuut. Maar dat was ook de reden dat ze me lieten promoveren – zodat ik me snel kon aanpassen.”

LEES OOK: Helmut Marko plaagt McLaren: ‘Zijn dit de nieuwe papaja-regels?’

Tijdens het raceweekend in Japan leek Lawson zich even te revancheren voor zijn matige seizoensstart. Toegegeven, hij kwalificeerde zich achter teamgenoot Isack Hadjar, maar wel vóór Red Bull-debutant Yuki Tsunoda. Echter, doordat hij zijn geluk beproefde met een lange eerste stint, zakte hij gedurende de race enkele plaatsen terug. “Meer valt er niet over te zeggen,” reflecteerde Lawson. “We gingen heel lang door, maar het werkte gewoon niet echt.” De missie voor de komende Grands Prix is duidelijk: “Blijven voortbouwen, gewend raken aan de auto en deze pushen,” somde hij op.

