Yuki Tsunoda heeft een boete van veertigduizend euro gekregen na de eerste kwalificatiesessie van de GP van Oostenrijk. De Japanner wachtte tijdens Q1 op zijn beurt om de baan te betreden, maar werd afgesneden door de C44 van Guanyu Zhou. Tsunoda was over de boordradio niet mals voor Zhou en Stake F1 – dankzij de FIA kwam dat hem duur te staan.

Guanyu Zhou en diens team kregen zaterdag de volle laag van de jonge Japanner. Zhou parkeerde zijn bolide aan het begin van Q1 nogal onhandig voor Yuki Tsunoda, waarop laatstgenoemde hem de huid vol schold. “These guys are f*cking retarded“, riep hij tegen zijn ingenieur. Vrij vertaald betekent dat zoiets als ‘deze gasten zijn hartstikke achterlijk’.

Validisme

Op sociale media reageerden veel mensen geschokt op de beelden van Tsunoda’s uitbarsting. Veel van hen vonden dat de woorden van de Visa RB-coureur discriminerend zijn. Het gebruik van het woord retarded is immers een vorm van validisme, ofwel discriminatie tegen mensen met een beperking.

Tsunoda moest zodoende naar de stewards komen en kreeg niet veel later een boete van veertigduizend euro uitgereikt. De FIA oordeelde dat de 24-jarige coureur een ‘ongepaste opmerking’ heeft gemaakt die niet rijmt met de gedragscode van de organisatie. De helft van de boete dient onmiddellijk betaald te worden, de rest wordt kwijtgescholden als hij zich de rest van het seizoen ‘gedraagt’. Tsunoda heeft inmiddels zijn excuus gemaakt, maar verdedigde zich ook door te stellen dat Engels niet zijn moedertaal is.

De stewards van de FIA hoefden niet stil te zitten zaterdag. Mercedes kreeg ook een prent van de organisatie. Lewis Hamilton slingerde tijdens het uitrijden van zijn garagebox een afzuigbuis de pitstraat in. Voor deze zogenaamde unsafe release kreeg zijn team een boete van vijfduizend euro. Max Verstappen, die even under investigation was voor te langzaam rijden in de pitlane, werd niet op de bon geslingerd.

