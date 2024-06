Het wordt wederom een zwaar weekend voor Sergio Pérez. Waar hij voorafgaand aan de Grand Prix van Oostenrijk hoopte te maximaliseren, start hij zondag vanaf een matige achtste plek. De 34-jarige coureur sloeg opnieuw een flater tijdens de kwalificatie. Een ‘gefrustreerde’ Pérez zal het moeten opnemen tegen zijn rivalen van Mercedes en Ferrari, terwijl teamgenoot Verstappen ‘gewoon’ vanaf de leiderspositie start.

Pérez heeft het zelf over een mislukte strategie. De Mexicaan reed zijn banden op in de eerste sessies, waardoor hij in Q3 genoegen moest nemen met een gebruikte set. “De marges waren ontzettend klein, maar helaas hadden we geen nieuwe banden voor de laatste sessie”, verzuchtte hij tegenover de media in Oostenrijk. Hij baalt, wetende dat er meer in had gezeten dat een magere P8.

‘Frustrerend’

“We zaten soms binnen een tienden van P2”, legde hij uit. “Ik had Lando (Norris, red.) uit kunnen dagen, maar met onze strategie hadden we daar gewoon niet de banden voor – dat is ons duur komen te staan. In Q1 scheelde het al heel weinig, het was veel krapper dan we van te voren hadden verwacht. Dat is natuurlijk frustrerend.”

Pérez wilde aanvankelijk ‘een vliegende start maken’ aan zijn weekend in Spielberg. Ondanks de ongelukkige resultaten is de Red Bull-coureur niet geheel ontevreden. “Ik denk dat we goed begonnen aan de kwalificatie – de set-up was goed, maar helaas had ik wat moeite met de remmen”, vervolgde hij. “Ik hou me vast aan de tijden. Het had maar twee of drie tienden gescheeld of ik had veel hoger gestaan. Helaas konden we niet maximaliseren.”

