Wat Liam Lawson naliet bij Red Bull, lukte Yuki Tsunoda al in de eerste vrije training voor de Grand Prix van Japan: vlak achter Max Verstappen eindigen. De Japanner gaat het weekend met een goed gevoel tegemoet nu zijn eerste kennismaking met de RB21 erop zit, al is er volgens hem nog genoeg ruimte voor verbetering.

In de eerste vrije training op het circuit van Suzuka maakte Yuki Tsunoda, aangespoord door luid gejuich vanaf de tribunes, zijn eerste meters in de RB21. De Japanner eindigde als zesde, slechts een tiende achter teamgenoot Max Verstappen. Een prestatie die ook voor de kersverse Red Bull-coureur als een verrassing kwam. “Ja, VT1 was beter dan verwacht. Een goede start voor mezelf”, concludeert hij na zijn eerste dag op de baan.

Simulatorwerk is anders

Met simulatorwerk op de technologiecampus van het team in Milton Keynes had Tsunoda zich al voorbereid op zijn overstap naar de ‘grote broer’ van Racing Bulls. Toch bleek de bediening van de RB21 in de echte wereld duidelijk anders dan in de simulator. “Het is een beetje anders dan wat ik voelde, om eerlijk te zijn. Ik wist hoe dan ook dat het altijd een beetje anders zou zijn in de echte auto, maar het voelde een beetje lastiger”, zegt hij.

In de tweede vrije training zette Tsunoda geen rondetijd neer, een sessie die werd ontsierd door vier rode vlaggen. “Ik denk dat er veel werk te doen is, misschien dat we meer door de gegevens in VT2 moeten bekijken, maar tot nu toe is het over het algemeen oké. Ik moet gewoon mijn zelfvertrouwen meer opbouwen.”

Tsunoda beaamt dat VT1 beter verliep dan VT2, maar zo zegt hij: “We hebben geen rondetijd neergezet in VT2 vanwege het aantal rode vlaggen in de sessie, je zou de sessie misschien een puinhoop kunnen noemen voor iedereen. Maar over het algemeen is het oké en ik ben blij dat ik vertrouwen heb in de auto”, blikt hij hoopvol vooruit op aankomend weekend.

