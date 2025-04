Natuurlijk gaat de meeste aandacht bij de eerste vrije training in Japan uit naar Yuki Tsunoda, de nieuwe teamgenoot van Max Verstappen. De start van de Japanner is veelbelovend, hij geeft slechts een tiende toe op de wereldkampioen en verlaat de baan onder luid applaus. Maar de Red Bulls komen (voorlopig) niet in de buurt van McLarens Lando Norris.

Er klinkt gejuich van de tribunes wanneer Yuki Tsunoda om even over half 12 Red Bulls garage uitrijdt voor zijn eerste officiële meters in de RB21. De Japanner is de vervanger van Liam Lawson, die na twee races en tot ongenoegen ook van teamgenoot Max Verstappen is teruggezet naar opleidingsteam Racing Bulls. Tsunoda begint op het circuit dat hij op zijn duimpje kent aan de eerste leg van zijn ‘droomreis’, waarvan de afloop ongewis is.

Verstappen zet bij de inleidende beschietingen op de zachtste bandensoort de toon, maar wordt niet veel later afgelost door George Russell op de mediums. De Brit klokt halverwege de sessie ook op de zachtste band de snelste tijd. Na een rustige opening begint Tsunoda steeds meer vertrouwen in zijn nieuwe voertuig te krijgen. Hij finisht op iets meer dan een tiende van collega Verstappen en drie tiende van Russell. Wanneer zijn engineer dat meldt, antwoordt de Japanner ‘zich liever op onszelf te focussen dan de concurrentie’.

Lewis Hamilton en Charles Leclerc wringen zich namens Ferrari, de renstal heeft iets goed te maken na de dubbele diskwalificatie twee weken eerder in China, tussen Russell en Verstappen, die een verre van probleemloze sessie beleeft. Uiteindelijk houdt de tijd van Russell geen stand. Nadat Lando Norris even daarvoor nog een uitstapje buiten de baan heeft gemaakt, herstelt hij zich daarna snel. De Britse WK-klassementsleider is in de McLaren, volgens kenners met afstand de beste auto, iets meer dan een tiende sneller.

