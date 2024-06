Oscar Piastri kwam tijdens de sprintrace in Oostenrijk als tweede over de streep. De Australiër kon zich na een moeizaam weekend in Barcelona weer meten met teamgenoot Lando Norris en bovenal rivaal Max Verstappen. Echter, in de kwalificatie ging het mis. Piastri moest zijn derde startplek inleveren voor het overschrijden van de track limits. “Gênant”, aldus de McLaren-coureur.

Waar Lando Norris op zondag achter Max Verstappen start, moet Piastri het nu doen met de zevende tijd. Zijn MCL38 ging nét te ver over de limiet in bocht 6 – een zeldzame overtreding van track limits dit weekend. McLaren heeft inmiddels bezwaar aangetekend tegen de beslissing. Een ‘gefrustreerde’ Piastri heeft zich er al bij neergelegd.

“Het is gênant, voor mij was het de beste bocht 6 van het hele weekend”, reageerde de 23-jarige coureur. “De Formule 1 heeft geweldig werk verricht om deze overtredingen in te perken, dus het is heel knap dat ze er tóch nog een gevonden hebben”, zei hij cynisch. “Het scheelde een centimeter of ik had in de grindbak gezeten – voor mij draait de Formule 1 daar juist om, altijd op de limiet rijden. Jammer dat je dan je tijd kwijtraakt.”

Piastri voorspelt ‘een zwaar weekend’, zeker nu hij weet dat de marge tussen McLaren en Red Bull zo klein is. Het verbaasde hem dan ook dat Verstappen toch nog zo’n monstertijd noteerde in de kwalificatie. “Zijn ronde was een reality check voor ons”, lachte hij. “Het kan heel pijnlijk zijn – we zitten tegenwoordig zo dicht op elkaar, soms zit je er een paar milliseconden boven en soms een paar milliseconden er onder. Maar daardoor rijden we allemaal op de limiet.”

