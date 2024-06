Vandaag was Max Verstappen een klasse apart tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Oostenrijk. Waar de verschillen in de afgelopen kwalificatiesessies zeer klein waren, sloeg de Red Bull-coureur ditmaal een groot gat met de concurrentie. “Elke ronde voelde goed”, aldus Verstappen.

“De kwalificatie ging heel goed”, zegt de regerend wereldkampioen direct na de sessie. “We hebben de auto nog iets aangepast aan de hand van wat we vanmorgen hebben geleerd in de spintrace en dat pakte goed uit. De auto voelde een stuk beter en elke run ging perfect.”

Het gat naar de concurrentie is groot, helemaal in verhouding op zo’n korte baan als de Red Bull Ring. “Ik kon gewoon meer geven dan gisteren”, verklaart Verstappen de overmacht. “Het was genieten. Elke ronde voelde goed en dan wil je elke bocht ook gewoon perfect rijden. Het is een tijd geleden dat we naar de pole position reden.”

De Nederlander geeft aan dat Red Bull geprobeerd heeft om competitiever te zijn dan in de vorige races en dat is dus goed geslaagd. “Ik had het vertrouwen in de auto. Hopelijk wordt het weer een spannend gevecht morgen, maar daar denk ik nog niet zoveel aan. Ik ben nu vooral blij met hoe goed de auto reed vandaag, en hopelijk vertaalt zich dit ook naar een goede race pace”, blikt Verstappen vooruit op de Grand Prix van Oostenrijk die morgen om 15.00 uur begint.

