Het was alweer even geleden, maar Max Verstappen kan morgen vanaf pole position aan een Formule 1-race beginnen. Op de Red Bull Ring in Oostenrijk is de drievoudig wereldkampioen zaterdagmiddag alles en iedereen te snel af. Het betekent alweer zijn achtste pole van het seizoen, met dien verstande dat Verstappen er bij de vorige drie races (in Monaco, Canada en Spanje) niet in slaagde zich als snelste te kwalificeren.

Vooral de wijze waarop Verstappen zich verzekert van pole position is indrukwekkend. Verstappen, die eerder op de dag ook al voor volle oranje-tribunes de sprintrace op zijn naam schreef, geeft de concurrentie geen schijn van kans. Ondanks alle commotie rond de ruzie tussen zijn vader Jos Verstappen en teambaas Christian Horner weet hij in de Oostenrijkse hitte zijn hoofd ‘gewoon’ koel te houden. “De auto was ‘on fire’. Dit was heel goed”, jubelt Verstappen meteen na de streep over de boordradio.

Achter Verstappen legt zijn naaste belager Lando Norris (McLaren) beslag op de tweede startplek, Mercedes-coureur George Russell tekent voor P3.

Q1: Sainz snel, Verstappen spaart rubber uit

Als het eerste deel van de kwalificatiesessie op de Red Bull Ring begint, is het stralend warm en geeft het kwik een temperatuur van 31 graden Celsius aan. De baantemperatuur is 45 graden. Carlos Sainz noteert de snelste tijd (1.05,263) en is daarmee een fractie sneller dan Oscar Piastri (op 0,048) en Max Verstappen (op 0,073).

Verstappen doet dat echter met slechts twee snelle runs op twee setjes gebruikte softs. Ten opzichte van de concurrentie spaart hij derhalve een nieuw setje uit. Desondanks komt Verstappen dus tot de derde tijd, als teken dat het met de snelheid van zijn RB20 wel goed zit. Overigens spreekt ook Mercedes-coureur George Russell (elfde tijd) in deze fase alleen gebruikte banden aan.

In tegenstelling tot Verstappen moet zijn Red Bull-teamgenoot Sergio Pérez in de slotseconden nog even serieus gas geven. Hij overleeft met de twaalfde tijd de eerste schrifting, voor de Mexicaan geen vanzelfsprekendheid. De afvallers in Q1 zijn respectievelijk Alexander Albon, Lance Stroll, Valtteri Bottas, Logan Sargeant en Guanyu Zhou.

Q2: Verstappen onbedreigd

Verstappen trapt Q2 af met een foutloos rondje op nieuw rubber en komt uit op 1.04,577. Het gat met de concurrentie is na de eerste serie snelle runs aanzienlijk. Sainz, Russel , Piastri, Lando Norris en Charles Leclerc moeten allemaal zo’n halve seconde toegeven op de Limburger. In zijn tweede snelle ronde, die eigenlijk niet noodzakelijk is, weet hij er andermaal wat tijd vanaf te snoepen, mede dankzij een zeer indrukwekkende tweede sector (1.04,469).

Daarmee deelt hij de concurrentie een mentaal tikje uit, want het verschil is zeker gezien de korte lengte van de baan (4,318 km) met meer dan een halve seconde op de nummers twee wel erg riant. Die nummers twee zijn overigens Sainz en Russell die dezelfde tijd laten noteren (1.05,016). Pérez weet ook Q3 te halen, als achtste. Hij heeft – in tegenstelling tot Verstappen – echter geen nieuwe banden meer over voor Q3.

De afvallers in Q2 zijn Daniel Ricciardo, Pierre Gasly, Kevin Magnussen, Yuki Tsunoda en Fernando Alonso. Knap is overigens de prestatie van Nico Hülkenberg die namens Haas – als negende – weet door te dringen tot de laatste fase van de kwalificatie.

Q3: Verstappen weer klasse apart

Ook in Q3 zet Max Verstappen meteen de toon met een snelle 1.04,426. Lando Norris weet de tijd in de eerste serie snelle runs nog het dichtst te benaderen, tot 0,361 seconden. De marge met de nummer drie, Russell, is alweer meteen een halve seconde (0,528). In zijn tweede run is hij nog sneller (1.04,314) en weet hij pole position nummer veertig in de wacht te slepen.

Op gepaste afstand van Verstappen volgen respectievelijk Norris, Russell, Sainz, Hamilton, Leclerc, Piastri, Pérez, Hülkenberg en Ocon. Verstappen is overigens nog wel even ‘under investigation’ van de stewards vanwege te langzaam rijden in de pitlane.

De Grand Prix van Oostenrijk begint morgen om 15.00 uur.

