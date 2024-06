Christian Horner weet om even voor half drie bij binnenkomst in de persconferentieruimte van de Red Bull Ring in Spielberg meteen hoe laat het is. Dat wordt weer een robbertje vechten, ontkennen, bitsen en nuanceren. En dat door toedoen van Jos Verstappen, die eerder op de dag heeft verklaard ‘helemaal klaar te zijn’ met Red Bulls teambaas.

De vrijdag begint rustig, zoals zo vaak tijdens Grands Prix. De zon verwarmt het schitterende Alpencircuit, coureurs stromen binnen en de Formule 3 heeft het weekend van de Oostenrijkse GP net met de eerste trainingssessie afgetrapt. Maar dan ontploft er een bommetje: Jos Verstappen heeft zich teruggetrokken voor de Legends Parade, een demonstratie waarin hij zaterdag en zondag Red Bulls RB8 uit 2012 zou gaan besturen. De reden? Christian Horner heeft besloten dat er geen filmopnames van Verstappen mogen worden gemaakt. Wél van enkele andere oudgedienden die historische F1-auto’s zullen gaan besturen.

Als ik het nieuws hoor, zie ik Jos Verstappen toevallig net met enkele gasten zitten in Red Bulls motorhome. Met een paar stevige woorden laat hij weten wat hij van Horners veto vindt. Kinderachtig vooral. ‘Ik ben helemaal klaar met hem’, voegt Verstappen eraan toe. ‘Het lijkt wel een kleuterschool’.

Een relletje is geboren

Een relletje is geboren en de relatie tussen Verstappen en Horner, toch al ijzig, is voorgoed naar de filistijnen. In de paddock zingt het nieuws snel rond, bij Red Bull wordt al koortsachtig nagedacht hoe deze rel te bezweren. Een vermoeiende klus, beseft Horner, die toevallig ’s middags door de FIA als één van de vier gasten is aangewezen voor de traditionele persconferentie van de teambazen. Zul je altijd net zien…

Horner is om even voor half drie de laatste die aansluit bij de sessie in Spielberg. Wat opvalt: hij zit bijna de hele tijd op zijn telefoon met iemand te appen. Het lijkt erop met Paul Smith, het hoofd communicatie die aan de zijkant zit mee te kijken en luisteren en wellicht instructies geeft? Hun appgedrag loopt redelijk synchroon.

Horner zet zich schrap

Na de gebruikelijke, vriendelijke openingsvragen is het journaille aan de beurt. Horner zet zich schrap, want hij weet dat hem om een weerwoord op de harde kritiek van Verstappen gevraagd zal worden. Daar gaat hij via enkele ontsnappingsroutes niet erg diep op. Wel geeft hij de vader van Max nog een sneer. “Als Mercedes een Verstappen wil, dan is Jos beschikbaar”, klinkt het villein.

Na de persconferentie loop ik Jos Verstappen in het rennerskwartier tegen het lijf. Hij staat toevallig voor een van de zwarte transporttrucks van Mercedes. ‘Maak even een fotootje. Leuk toch?’

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine ligt NU in de winkel, maar is ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in heel Nederland!)