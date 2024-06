Lando Norris had zaterdagmiddag vrede met zijn tweede tijd in de kwalificatie voor de Grand Prix van Oostenrijk, op gepaste afstand van een ontketende Max Verstappen. “Max was een klasse apart”, zo erkende de Brit van McLaren meteen na afloop ruiterlijk.

Na de spannende kwalificatiesessie op de Red Bull Ring sprak de tijdenlijst boekdelen. Alleen Norris wist binnen een halve seconde van Verstappen te blijven (0,404 seconden), het gat met de rest bedroeg meer dan een halve seconde.

‘Uitdagende omstandigheden’

“Het waren (in de hitte, red.) uitdagende omstandigheden om een perfect rondje te kunnen rijden, maar ik moet hier tevreden mee zijn. De tweede tijd was het maximaal haalbare”, aldus Norris, die eerder op de dag nog derde was geworden in de sprintrace, achter Verstappen en zijn teamgenoot Oscar Piastri. Norris liet zich in die race kinderlijk eenvoudig inhalen voor Verstappen.

Voor de race morgen (aanvang: 15.00 uur) hoopt hij op sportieve revanche, al beseft Norris dat het lastig zal worden. “We moeten iets extra’s zien te vinden om de pace die Max heeft te kunnen kloppen. En ik zal het beter moeten doen dan vanochtend”, aldus Norris, doelend op zijn fout in de sprintrace. “Normaal zijn we wel altijd beter in de race dan in de kwalificatie, dus ik kijk ernaar uit. Ik zal proberen om P2 in de race om te zetten in P1, maar ik ben niet overtuigd van onze kansen.”

