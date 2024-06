Lando Norris legde zich na afloop van de sprintrace neer bij de derde plaats, maar baalde van de manier waarop hij in Oostenrijk het gevecht met Max Verstappen verloor. “Ik heb het zelf verprutst, want ik liet als een amateur de deur open.”

De Engelsman is al weken de voornaamste opponent van Verstappen in de strijd om zeges en tijdens de sprintrace was dat op de Red Bull Ring niet anders. Dat de Nederlander won, viel volgens Norris te billijken. “Hij was net iets te snel voor ons vandaag”, klonk het, doelend op het verschil met ook teamgenoot Oscar Piastri.

Die eindigde nog voor Norris als tweede. Ook dat was het gevolg van het verloren gevecht in de beginfase. “We hadden een mooie strijd met z’n allen, maar ik had wat dat betreft wel dingen beter kunnen doen. Ik probeerde later in de race Oscar nog voorbij te gaan, maar had last van vuile lucht. Al met al was het een fair gevecht en is het voor het team met een tweede en derde plek en veel punten een prima race.”

Lees ook: Sprintrace GP Oostenrijk: Verstappen soeverein naar zege na speldenprik McLaren

Piastri onderstreepte na afloop de woorden van zijn teamgenoot. “Voor me was een flink gevecht gaande tussen Max en Lando. Ik hoopte dat ik ze beide kon pakken, of in elk geval Max in de volgende ronde. Dat zat er helaas niet in. Het biedt wel hoop op een goed resultaat in de race van zondag.”

Die is om drie uur ’s middags, eerst wacht zaterdagmiddag om vier uur nog de reguliere kwalificatie.

