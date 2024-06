Na eerder al in China en Miami wint Max Verstappen in Oostenrijk ook de derde sprintrace van het Formule 1-seizoen. Hij is op de Red Bull Ring soeverein, rivalen Oscar Piastri en Lando Norris hebben het vooral met elkaar aan de stok.

De race begint met een klein incident. Enkele fotografen staan op een gevaarlijke plek in bocht 1, de start wordt op het laatste moment afgebroken. Zo loopt de sprintrace vertraging op. Na een extra opwarmronde – en met dus nog slechts 23 racerondes te gaan – behoudt Verstappen vanaf pole position de leiding. Wel heeft hij meteen zijn handen vol aan McLaren-duo Lando Norris en Oscar Piastri.

Norris probeert het na vijf ronden bij Verstappen, maar schiet door. De Nederlander vecht zich meteen terug en herovert de leiding. Omdat Piastri profiteert van het gevecht voor zijn neus, schuift die op naar plek 2. Hij is de volgende die het kan proberen bij Verstappen, maar die weet de Australiër op afstand te houden. Norris’ aanvalskracht blijkt verdwenen, hij moet terrein toegeven op de mannen voor hem.

De Brit herstelt zich en lijkt alsnog een nieuwe kans te krijgen om vanaf de tweede plek de jacht op Verstappen te openen. Hij komt echter niet voorbij zijn teamgenoot Piastri, waardoor Verstappen zijn voorsprong langzaam maar zeker kan uitbouwen. Zo rijdt de Nederlander uiteindelijk naar een fraaie zege.

Subtop

Achter het trio vooraan vechten de coureurs van Mercedes en Ferrari om de kruimels in de subtop, met als George Russell als winnaar. Verstappens teamgenoot Sergio Pérez maakt weer eens weinig indruk in de Red Bull. Hij moet zich als nummer 8 troosten met een schamel punt, in aanloop naar de reguliere kwalificatie zaterdagmiddag laat (16.00 uur).

Uitslagen

