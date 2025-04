Christian Horner wil de uitspraken van Helmut Marko ontkrachten. Eerder deze week liet de 81-jarige Oostenrijker doorschemeren dat voormalig Red Bull-topingenieur Adrian Newey invloed had op de keuze voor Liam Lawson eind vorig jaar. Newey zou geen fan zijn geweest van Yuki Tsunoda, die destijds ook kans maakte op promotie naar het hoofdteam. Volgens Horner heeft Newey echter nooit invloed uitgeoefend op de line-up.

Zondag maakt Yuki Tsunoda zijn langverwachte Red Bull-debuut tijdens zijn thuisrace in Japan. Eerder werd de 24-jarige coureur gepromoveerd nadat Liam Lawson in de eerste twee races van het nieuwe seizoen teleurstelde. Volgens Horner – en Marko – kon het team zich niet permitteren om de Nieuw-Zeelander nog meer kansen te geven. Dat Tsunoda dit jaar niet direct doorstroomde naar Red Bull, had volgens Marko deels te maken met Adrian Newey. De aerodynamica-goeroe, die inmiddels bij Aston Martin werkt, zou faliekant tegen promotie van Tsunoda zijn geweest.

“Tsunoda had lange tijd het imago dat hij niet constant presteerde en hier en daar domme fouten maakte,” verklaarde Marko tegenover Kleine Zeitung. “Dat gebeurde vorig jaar bijvoorbeeld in Mexico, net op het moment dat we een beslissing moesten nemen over de toekomst van Pérez. Maar in principe kan de uiteindelijke beslissing worden toegeschreven aan één incident; Tsunoda reed ooit op Silverstone tegen de auto van Pierre Gasly aan, en de brokstukken op de baan beschadigden vervolgens de onderkant van Verstappens auto – daardoor verloor hij de race.”

‘Newey heeft geen invloed’

“Adrian Newey was toen woedend”, onthulde Marko. “Vanaf dat moment werkte Tsunoda als een rode lap op een stier voor hem. Maar nu is Newey weg, en heeft Yuki hard aan zichzelf gewerkt.” Amanda Newey, de vrouw van de topontwerper, heeft via sociale media al gereageerd op de uitspraken van Marko: “Hoe kan hij invloed hebben gehad op de line-up? Hij was niet meer werkzaam voor Red Bull,” schreef ze.

Ook teambaas Christian Horner weerspreekt Marko’s woorden. In aanloop naar de GP van Japan verklaarde hij dat Newey niets te maken had met de verdeling van de stoeltjes binnen Red Bull. “Newey was zeker niet betrokken bij de coureurs voor dit jaar”, verzekerde de Brit. “Hij heeft geen invloed gehad op onze line-up.”

