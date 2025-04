Liam Lawson kwam met een verdrietig gezicht weer terug bij Racing Bulls in Faenza, Italië. Dat onthult teambaas Peter Bayer over de Nieuw-Zeelander. Lawson werd na twee races bij Red Bull weer teruggezet naar het zusterteam, en vervangen door Yuki Tsunoda. ‘Hij was nog een beetje in de war nadat alles zo snel was gegaan’, aldus Bayer.

Na twee races zat Liam Lawsons Red Bull-avontuur er alweer op. De Nieuw-Zeelander kende een stroeve start bij de Oostenrijkers, Lawson kwam tijdens beide raceweekenden niet verder dan Q1 in de kwalificatie, en werd daarom voorafgaand aan de GP Japan vervangen door Yuki Tsunoda. Racing Bulls-teambaas Peter Bayer onthult wat Lawsons terugkeer naar het zusterteam voor de Nieuw-Zeelander betekende.

“Het duurde even voordat hij het helemaal verwerkt had”, verklapt Bayer. “De eerste keer dat hij naar Italië kwam, zag hij er wat verdrietig uit. Dat is hoe ik hem in ieder geval zag toen hij binnenkwam. Hij was nog een beetje in de war nadat alles zo snel was gebeurd.”

De oude Liam

Gelukkig voor zowel Lawson als de teambaas zelf kwam de coureur er snel weer bovenop. “Liam kende de mensen, hij kende de hulpmiddelen en de afstellingen. Ik vond dat hij echt snel weer terugging naar de oude Liam.” De Racing Bulls-teambaas legt ook meteen uit wie die oude Lawson precies is. “Hij is een geweldige coureur, hij is iemand met geweldige humor. Dat zien we nu weer.” Nadat Lawson ook nog eens een goed tempo liet zien in Bahrein, heeft Bayer er vertrouwen in dat de Nieuw-Zeelander een goed raceseizoen tegemoet gaat.

