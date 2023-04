De Rus Daniil Kvyat voelde zich in 2016 verraden door de leiding van Red Bull toen hij tijdens het seizoen zijn zitje moest afstaan aan Max Verstappen. De Limburger won vervolgens in Barcelona meteen zijn eerste race voor Red Bull. “Het was een mes in de rug”, zegt Kvyat.

Kvyat was eerder in dat seizoen nog wel op het podium gefinisht in China, maar na een dramatische thuisrace in Sotsji had hij het definitief verbruid bij Red Bull. Tijdens deze race crashte hij onhandig tot tweemaal toe met de Ferrari van Sebastian Vettel. De Duitser noemde Kvyat sindsdien cynisch een ‘Russische torpedo’. In de aanloop naar de eerstvolgende race in Spanje werd Kvyat teruggezet naar Red Bulls satellietteam Scuderia Toro Rosso ten faveure van Max Verstappen.

“Ik voelde me toen echt verraden”, vertelt Kvyat in de podcast Track Limits. “Het was een mes in de rug, maar dat hoort bij het leven. Soms gebeurt dat, het is normaal. Het ligt nu in het verleden. Ik heb evengoed een mooie carrière in de autosport, dus voor dat deel ben ik Red Bull dankbaar voor de kansen die ik heb gekregen. Voor wat betreft dat andere deel ben ik nog steeds zeer ontevreden hoe dat gegaan is.”

Volgens Kvyat was hij voor zijn terugzetting naar Toro Rosso zelfs in beeld bij Ferrari, waar Kimi Räikkönen onder druk stond. “Ik presteerde gewoon goed. Ik was in China op het podium geëindigd, waarna ik een voorstel kreeg van Ferrari. Dat gebeurde allemaal achter de schermen. Voor mij was het mentaal heel moeilijk: het ene moment was ik in beeld bij Ferrari en kreeg ik zelfs een contractvoorstel voorgeschoteld en het andere moment werd ik door Red Bull teruggezet naar Toro Rosso en was ik ineens niet meer goed genoeg. Dat was een hard gelag.”