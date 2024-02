Red Bulls showrunteam komt overal en schudt steeds gekkere stunts uit haar mouw. Ex-Formule 1-coureur David Coulthard is één van de hoofdrolspelers die ze uit mag halen. “Als anderen roepen: ‘dat is te moeilijk’, doet Red Bull het juist. Omdat het cool is”, zegt de Schot met een grote glimlach.

Wanneer hij zijn eerste showrun deed voor Red Bull? Coulthard (52) moet er even goed over nadenken. “Dat zal geweest zijn toen ik nog voor Red Bull racete”, doelt hij op de jaren 2005-2008. Waar, dat weet schiet hem zo even niet te binnen. De teller is namelijk stevig doorgelopen. “Red Bull heeft inmiddels vijftig landen aangedaan. Ik heb natuurlijk niet al die showruns gedaan”, doelt hij op hoe ook een collega oud-coureur als Patrick Friesacher of Red Bulls test- en juniorcoureurs geregeld worden opgetrommeld. Daarnaast zijn ook de ‘echte’ Red Bull-rijders wel eens aan de beurt voor vooraanstaande events.

De showruns, stunts en demonstraties zijn, zegt Coulthard, ‘synoniem geworden met Red Bull’. “Het past heel goed bij de visie die ze als brand hebben: bijzondere dingen doen en een Formule 1-auto laten rijden op plekken waar je het niet verwacht.” Natuurlijk, andere teams trekken ook wel eens met een Formule 1-auto de wijde wereld in, maar voor de echte stunts moet je toch bij het energiedrankjesmerk zijn. “Red Bull investeert met twee teams en een eigen circuit al enorm in de Formule 1, maar nog steeds is het: ‘we willen meer doen, de Formule 1 meer naar de mensen brengen’. We hebben showruns in de sneeuw gedaan, op zand, bovenop een helikopterplatform. Als anderen roepen: ‘dat is te moeilijk’, doet Red Bull het juist. Omdat het cool is.”

‘Er kwamen honderdduizend racefans op de demo af’

Wat hijzelf het mooiste aan het showrun-programma vindt, behalve dat je nog eens ergens komt, is het contact met de mensen die ervoor uitlopen. “Jij bent het entertainment voor de dag, het kloppende hart. Als je in een stad woont die wij aandoen, is het onmogelijk dat je niet merkt dat er een Formule 1-auto door het centrum scheurt. Zeker omdat er ook aan promotie wordt gedaan door lokale Red Bull-afdelingen.” Hij moet denken aan Argentinië. “2007 of 2008. Ik racete toen nog.” Ondanks zijn dertien Grand Prix-zeges vlakt Coulthard zijn eigen Formule 1-verdiensten graag met de nodige zelfspot af, maar hij en Red Bull bleken echte publiekstrekkers: er kwamen zo’n honderdduizend Argentijnse racefans op de demo af. “Ik kon amper van mijn hotel naar mijn auto lopen. Het zag zwart van de mensen. Ik voelde me net één van The Beatles. De passie van de fans voor de Formule 1 was geweldig, het was goed gepromoot, gratis en de mensen liepen ervoor uit – wat wil je nog meer!”

