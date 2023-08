David Coulthard bezocht in 1984 voor het eerst het Circuit Zandvoort, een baan waar hij zoete herinneringen aan heeft. Viaplay’s analist en voormalig F1-coureur verheugt zich op het komende nummer. “Iedereen zal opgeladen zijn en is klaar om te feesten.”

David, wat is eerste dat bij je opkomt als je de naam Zandvoort hoort?

“Dat ik er in 1984 als tiener voor het eerst was voor een kartrace. Ik herinner me dat ik overal in Zandvoort posters en billboards zag met daarop Niki Lauda en Alain Prost in de Marlboro McLarens. Voor mij was dit als jong ventje een reis naar een iconische racebaan. De laatste tijd denk je bij Zandvoort natuurlijk aan Max Verstappen, de Grand Prix en de geweldige atmosfeer met tribunes die swingen op de muziek van de deejays.”

Je noemt het een iconische baan. Was het dat al voordat je er voor het eerst naartoe ging?

“Absoluut. Ik ben geboren in 1971. Maar als je de geschiedenis van de baan een beetje kent, onder meer door Jim Clark, weet je dat die iconisch is. Zandvoort is in vele opzichten uniek. Het ligt naast het strand, je hebt soms zand dat de baan opwaait, je hebt er de hoogteverschillen… Deze factoren dragen allemaal bij aan de mystiek om naar Zandvoort te gaan.”

Was je verrast dat het zo de afgelopen jaren zo goed georganiseerd is? Het is nogal proppen en druk.

“Maar dat is in Monaco ook zo. De oppervlakte en breedte van de baan zijn voor mij nooit een echt grote zorg. We gaan naar Monaco, Singapore en de laatste jaren naar steeds meer stratencircuits. Want die zorgen voor entertainment, dat is wat het publiek wil. Door de opkomst van Max, zijn prestaties én het feit dat hij een kampioen is, was het onvermijdelijk en ook logisch dat er daardoor een groot verlangen zou zijn voor een Grand Prix in Nederland.”

Twee jaar geleden vertelde je in een column in dit magazine dat je verwachtte dat coureurs geïntimideerd zouden worden door de nieuwe lay-out. Was en is dat in jouw optiek zo?

“In het middengedeelte en de laatste sector, op hogesnelheid, kun je kiezen. Je kunt sommige bochten volgas nemen, maar dan rook je je banden misschien op voor later in de race. Volgens mij is Zandvoort een type baan als Suzuka, Spa en Mugello: je kunt er geen rondje rijden door alle punten maar gewoon aaneen te schakelen. Je moet zeer toegewijd zijn.”

Was het een van jouw favoriete circuits?

“Ik heb er met Formule 3 gereden, de DTM en de Masters op Zandvoort nog gewonnen. Nee, ik heb er nooit in een Formule 1-auto gereden, alleen op fiets, haha. Maar eigenlijk is alleen de laatste bocht behoorlijk in vergelijking met de oude lay-out. Het is een baan waar je heel precies moet zijn, ik vond het een heerlijk circuit om te rijden.”

De Dutch GP heeft alom lof gekregen voor het evenement. Er werd zelfs gesproken over een nieuwe standaard in de Formule 1. Eens?

“Ik heb geen vergelijkingen gemaakt met andere Grands Prix. Maar het staat buiten kijf dat de interactie met de tribunes, de fans ‘anders’ was. Ik ben niet in de fanzones geweest, daar kan ik dus niet over oordelen. De manier waarop mensen naar het circuit komen, veel op de fiets en met het openbaar vervoer, en de manier waarop de deejays constant voor vermaak zorgden… Je ziet dat Formule 1 dat nu overal doet.”

Heerste er in jouw ogen een typisch ‘Nederlandse’ sfeer?

“Oh ja, zeker. En niet alleen door al die fietsen en het oranje. Waar je ter wereld ook bent, je merkt dat Nederlanders trots zijn op hun kleine land. Ze hebben veel vertrouwen en zijn uitgesproken. Dus als je daarmee wordt omringd in een land, is dat indrukwekkend.”

Wat dragen Nederlandse volgens jou in zijn algemeenheid bij aan de Formule 1?

“Vroeger zagen we overal de Duitse fans van Michael Schumacher. Die hadden hun eigen look and feel, de Nederlanders hebben hun eigen stijl. Ik denk dat Nederland voor zo’n klein land prachtige resultaten heeft neergezet en er een enorme supportersschare is. Ze zijn echt overal, en goed in reizen.”

Je bent als analist van Viaplay vrij zichtbaar in Nederland. Merk je daar iets van?

“Voor mij persoonlijk is er niet veel veranderd, ik merk er in die zin niet zoveel van. Misschien als ik dit jaar in Zandvoort ben? Het is natuurlijk al een tijdje geleden dat ik Formule 1 reed, daarna heb ik voor televisie gewerkt: er is altijd een bepaald basisniveau van, hoe zal ik het zeggen, ‘herkenning’ geweest. Misschien niet voor de jonge(re) fans, wel voor de mensen van mijn leeftijd. Is ook prima zo. Mijn tijd als coureur is voorbij. We moeten de huidige coureurs eren en genieten van wat ze in de auto laten zien.”

Wat vind je van de status van de huidige coureurs? Ze worden overal achterna gezeten, moeten stoppen voor selfies en handtekeningen terwijl ze al genoeg aan hun kop hebben.

“Vooropgesteld: iedereen is anders. Maar de populariteit van een sport betekent dat er meer geïnvesteerd wordt en er ook meer inkomsten zijn voor de mensen die erin werken. Ik zie dat niet als iets slechts. Kijk, sommige mensen zijn expressiever, zoals Daniel, sommige minder, zoals Valtteri. Je kunt iemand niet dwingen iemand te zijn die hij niet is: coureurs zijn wie ze zijn. Ze zijn ten eerste aangesteld de auto zo snel rond te rijden, daarnaast heb je marketing- en mediaverplichtingen. Ze worden niet aangesteld om te lachen en langzaam te rijden. Het is vooral zaak al die dingen goed te managen.”

Kijk je uit naar de komende Dutch GP?

“Absoluut. Het is de eerste race na de zomerstop: iedereen zal opgeladen zijn en is klaar om te feesten.”

