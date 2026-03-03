Ferrari baarde opzien tijdens de voorlaatste testdag in Bahrein met een radicaal nieuw achtervleugelontwerp. De SF-26 van Lewis Hamilton was uitgerust met een spoilerflap die op de rechte stukken 180 graden draaide om meer lucht door te laten. In de bochten klapte de vleugel weer dicht om extra downforce te genereren. Het zorgde voor flink wat opwinding in de paddock, al vermoedt oud-coureur David Coulthard dat Ferrari vooral een rookgordijn wilde optrekken.

Toen Ferrari het draaiconcept eenmaal toonde, gingen beelden van de achtervleugel direct viraal. Een spoilerflap die volledig open kan draaien betekent immers aanzienlijk minder luchtweerstand op de rechte stukken. Coulthard blijft echter sceptisch. Het feit dat Ferrari de vleugel sindsdien niet meer heeft gebruikt, doet hem vermoeden dat het slechts een afleidingsmanoeuvre richting de concurrentie was.

“Het zou pure afleiding kunnen zijn”, aldus Coulthard in de Up to Speed-podcast. “Dit was een klein zijproject, bedoeld om de andere teams aan het werk te zetten. Die hebben nu hun ontwerpafdelingen ingeschakeld om de mogelijke voordelen te onderzoeken, wat betekent dat ze die tijd niet meer in de huidige auto kunnen steken.” De vraag blijft in hoeverre Ferrari het draaiconcept tijdens het seizoen daadwerkelijk zal toepassen, al zou het op het eerste gezicht een wezenlijk verschil kunnen maken op snelle circuits als Monza, Las Vegas en Jeddah.

