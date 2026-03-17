David Coulthard ziet na de overwinning van Andrea Kimi Antonelli in China een mogelijke verandering in de onderlinge verhoudingen tussen George Russell en de jonge Italiaan. Volgens de Schot zal Antonelli vanaf nu met het kampioenschap in gedachten racen, en dat kan spanning veroorzaken met Russell. “Die vriendschap is voorbij”, aldus Coulthard.

David Coulthard sprak in de podcast Up To Speed over hoe Kimi Antonelli’s overwinning gevolgen kan hebben voor de relatie tussen de jonge Italiaan en George Russell. Coulthard verwacht dat Russell Antonelli voortaan zal zien als een serieuze bedreiging voor het kampioenschap. “George weet dat hij een concurrent heeft voor het kampioenschap. Vorig jaar zagen we iets soortgelijks bij Lando Norris en Oscar Piastri: toen hun auto goed presteerde, konden ze allebei strijden voor de titel. Dit kan het enige moment zijn met de nieuwe reglementen dat Mercedes zo’n voordeel heeft”, aldus de Schot.

‘Niet je vriend’

Coulthard benadrukte dat Russell zich anders gedraagt voor de schermen dan achter de schermen. “Laat daar geen misverstand over bestaan. George zegt voor de camera ‘goed gedaan, Kimi’, maar hij probeert alles eruit te halen wat mogelijk is voor Suzuka en de races daarna. Kimi’s team zal hetzelfde moeten doen”, concludeerde de voormalig Formule 1-coureur. “Het woord ’teamgenoot’ is misleidend. Hij is niet je vriend. Zijn succes is jouw verlies en andersom.”

Coulthard vergelijkt de situatie van Antonelli met die van Piastri vorig seizoen bij McLaren. Hij verwacht dat Russell wel kan profiteren van zijn ervaring in het kampioenschap. “Norris had vorig jaar een voordeel tegenover Piastri. De Brit had meer ervaring in races en zijn prestaties bleven hetzelfde. George’s ervaring kan hem helpen om constant te blijven, ondanks het lange seizoen”, besloot de meervoudig racewinnaar. “Als George nog een Grand Prix wint zal hij niet door dezelfde emotionele achtbaan gaan als Kimi. Die intense emoties zijn mooi, maar het put je uit. Nu moeten beide coureurs zich gaan richten op Suzuka.”

