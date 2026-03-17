Kimi Antonelli werd tijdens zijn eerste F1-overwinning in China vergezeld door George Russell en Lewis Hamilton, die de top-3 completeerden. Met race-ingenieur Peter ‘Bono’ Bonnington als afgevaardigde van Mercedes werd het een heuse Mercedes-reünie op het ereschavot. Na afloop van de race feliciteerde Hamilton de jonge Italiaan nogmaals met de winst en mijmerde hij over zijn eigen debuutzege in 2007. Een lange tijd geleden, zo grapte Antonelli.

Tijdens de officiële FIA-persconferentie pakte Lewis Hamilton opnieuw zijn moment om Antonelli te feliciteren. “Ik heb het al gezegd, maar van harte gefeliciteerd aan deze knul”, grijnsde hij naar de jonge racewinnaar. “Het is geweldig om naast hem te staan terwijl hij zijn eerste overwinning viert. Dat is een bijzonder moment. Ik weet nog goed toen ik mijn eerste zege behaalde”, mijmerde de Engelsman, die tijdens de Grand Prix van Canada in 2007 voor het eerst een race won.

LEES OOK: Wolff ontroerd door ‘overweldigend’ podium: ‘Antonelli heeft de blik van een kampioen’

Antonelli onderbrak hem: “Ik was toen één jaar oud trouwens!” Het leidde tot gelach in de persruimte. “Ha, jij bent geboren in 2006, toch?” vroeg Hamilton lachend. “Dat is echt absurd. Tegelijkertijd is het ook geweldig om te zien”, voegde hij eraan toe. “Om jonge, getalenteerde coureurs – die het echt verdienen om de top te bereiken – te zien doorbreken, is fantastisch.” Voor Hamilton betekende de derde plaats in China zijn eerste podiumplek met Ferrari. Hij was dankbaar dat hij dat moment met zoveel oude bekenden van Mercedes mocht delen; niet alleen met oud-teamgenoot George Russell en opvolger Antonelli, maar ook met Bonnington, die jarenlang zijn rechterhand was bij het team.

Complete Mercedes-familie

“Mercedes is een heel belangrijk onderdeel geweest van mijn carrière”, aldus Hamilton. “Ze hebben me eigenlijk vanaf dag één gesteund. Natuurlijk heb ik een fantastische reis met Mercedes achter de rug, met de nodige successen, maar George (Russell, red.) en ik hebben ook een aantal moeizame jaren gekend”, gaf hij toe. “Dat maakt het extra bijzonder om hen weer aan de top te zien. Het is een fenomenaal team. Daardoor weet ik ook dat we hard moeten werken om ze te verslaan”, benadrukte hij. “Maar het is geweldig om George te zien doorgroeien in de sport en Kimi te zien doorbreken; vooral omdat hij uiteindelijk mijn stoeltje heeft overgenomen. En dan Bono natuurlijk, met wie ik zo lang heb samengewerkt. Het voelt alsof ik hier met mijn hele familie zit, en dat is fantastisch!”

Lees hier alles over de GP Japan

