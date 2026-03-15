Toto Wolff is trots dat Kimi Antonelli, het Mercedes-wonderkind dat jarenlang onder zijn hoede stond, zondag de GP van China op zijn naam schreef. De jonge Italiaan werd de op één na jongste racewinnaar in de geschiedenis van de Formule 1. Drie – al dan niet voormalige – Mercedes-grootheden vergezelden hem op het podium; de combinatie van Antonelli, George Russell, Lewis Hamilton én Peter ‘Bono’ Bonnington ontroerde Wolff.

In de cooldownronde stak Toto Wolff over de boordradio al de loftrompet over Antonelli. “Hij is te jong, zet hem niet in een Mercedes, kijk naar alle fouten die hij al heeft gemaakt”, somde de teambaas de bekende commentaren over Antonelli op. “Goed gedaan, Kimi. Welkom bij de club van Mercedes-racewinnaars.” George Russell, Lewis Hamilton en race-ingenieur ‘Bono’ completeerden uiteindelijk het podium in Shanghai. Volgens Wolff zorgde dat voor een bijzonder tafereel.

‘Antonelli heeft de blik van een kampioen’

“Het zien van dat podium was waarschijnlijk een van de mooiste momenten die ik ooit heb meegemaakt”, gaf Wolff later toe bij Sky Sports. “Die drie, met Bono precies in het midden, dat was echt een overweldigend beeld.” Bonnington was jarenlang de rechterhand van Hamilton bij Mercedes, maar heeft zich sinds vorig jaar ontfermd over diens opvolger, Antonelli. Laatstgenoemde maakt al sinds zijn elfde deel uit van het opleidingsteam van Mercedes. Daardoor voelt deze eerste zege extra bijzonder voor Wolff.

“Ik denk dat deze overwinning misschien nog eerder is gekomen dan ik had verwacht”, zei hij eerlijk. “We hadden vooraf gezegd dat het een moeilijk jaar zou worden, met veel hoogte- en dieptepunten en fouten. Maar toen, bam, in de tweede race had hij vanaf poleposition direct de controle. Hij heeft ontzettend goed gereden en overtreft mijn verwachtingen.” Volgens Wolff ervoer Antonelli opvallend weinig druk voor een 19-jarige coureur. “Hij was eigenlijk best kalm en vrolijk voor de race, maar op de startgrid zie je die onmiskenbare blik in zijn ogen; de focus van een kampioen.”

