Renger van der Zande heeft genoegen moeten nemen met een derde plek in de eerste Daytona met de hagelnieuwe GTP’s, de IMSA-tegenhangers van de hypercars uit het WEC. Geen van de andere Nederlanders op Daytona wist naar het podium te rijden.

In de GTP-topklasse ging Acura, het sportieve luxemerk van Honda in Amerika, met de zege én de tweede plek aan de haal. Het deed dat met twee verschillende teams. Meyer Shank Racing, met Tom Blomqvist, Colin Braun, Hélio Castroneves en Simon Pagenaud, triomfeerde. De andere Acura, van Wayne Taylor Racing, met onder meer Brendon Hartley en Filipe Albuquerque, finishte als tweede.

Van der Zande, uitkomend voor Ganassi, was wel de best geklasseerde Cadillac-coureur in de auto die hij deelt met Sébastien Bourdais en Scott Dixon. De andere twee Cadillacs finishten als vierde en vijfde, voor de eerste BMW M Hybrid V8. De overige GTP’s van BMW en Porsche eindigden buiten de top tien.

Zoals al verwacht door Van der Zande, was het close tussen de GTP’s. Vooral tussen Acura en Cadillac. Geen één team leek ook een race zonder problemen of drama te kennen. Voor Cadillac Ganassi kwam een belangrijke klap eigenlijk bij een herstart met nog iets minder dan zes uur te gaan, toen Pagenaud Ganassi’s Bourdais inrekende nadat de Ganassi-inschrijving lang de dienst had uitgemaakt.

Het zit niet mee in de LMP2

In de LMP2 leek de TDS met Giedo van der Garde en Job van Uitert lang kanshebber op de zege. Die kansen gingen echter verloren toen Van Uitert in duel met Ben Hanley spinde. De TDS met nummer 35 eindigde uiteindelijk als vierde. Hanley zelf verloor de zege overigens op de streep, waar hij nog net gepasseerd werd door James Allen.

Eerder in de race ging het ook al mis voor de TDS #11, van onder meer Rinus van Kalmthout. Die auto lag, mede door goed werk van Van Kalmthout, op kop totdat zijn teamgenoot Steven Thomas forse schade reed. Een opgave was het gevolg.

Het Heart of Racing Team won de GTD-klasse met Aston Martin, voor een andere Aston Martin van Magnus Racing en de McLaren 720S GT3 van Inception Racing. In de GTD-Pro was de overwinning voor Weathertech Racing, met onder meer Maro Engel en Daniel Juncadella in een Mercedes-AMG GT3 Evo. Chevrolet en Lexus pakten daar plek twee en drie.

