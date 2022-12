Het seizoen 2022 zal Max Verstappen nog lang bijblijven. Statistisch gezien is het één van de meest dominante seizoenen geweest die een coureur ooit meemaakte. Deze vijf records waren zijn volgens FORMULE 1 Magazine het meest indrukwekkend.

Meeste overwinningen in één seizoen (15 overwinningen)

Na de Grand Prix van Australië was de wereldtitel verder weg dan ooit. Charles Leclerc reed op uiterst volwassen wijze naar twee overwinningen toe en leek op weg naar zijn eerste wereldtitel. Red Bull wist echter haar betrouwbaarheidsproblemen op te lossen en Max Verstappen herpakte zich. Van de zes races die volgden won de Nederlander er vijf en in de enige race waar Verstappen niet zegevierde, deed teamgenoot Sergio Pérez dat.

Uiteindelijk stopt de teller op vijftien overwinningen en een winstpercentage van 68.2%. Alleen Michael Schumacher en Juan Manuel Fangio behaalden ooit een hoger percentage. Schumacher won in 2004 72.2% van alle races, Fangio won in 1952 zelfs 75% van alle wedstrijden, maar toen werden er maar acht wedstrijden gehouden.

Foto: Motorsport Images

Grootste achterstand omgedraaid (46 punten)

Na drie wedstrijden stond de teller voor Max Verstappen maar op 25 punten. Charles Leclerc kende een fantastische seizoenstart en won van de eerste drie grands prix er twee en stond ook de eerste vijf races op het podium, toch wist Verstappen het kampioenschap op dominante wijze om te draaien. De Nederlander won het kampioenschap uiteindelijk met 146 punten voorsprong, maar stond na de Grand Prix van Australië nog op 46 punten achterstand, een record.

Sebastian Vettel kwam in 2012 in de buurt van dit aantal, maar het record is nu verbroken. Met nog zeven races te gaan stond de viervoudig wereldkampioen 39 punten achter op Alonso, maar in de laatste race van het seizoen was het toch Vettel die aan het langste eind trok en het kampioenschap binnensleepte.

Foto: Motorsport Images

Overwinningen vanaf verschillende startplaatsen (7 plaatsen)

Max Verstappen startte in 2022 zeven keer vanaf pole. Vaak was het Charles Leclerc die tijdens de kwalificatie net wat sterker was, maar Verstappen trok tijdens de race toch vaak aan het langste eind. Maar liefst negen keer won de Nederlander een wedstrijd terwijl hij niet van pole position begon.

Een vaak machtig Ferrari op zaterdag zorgde ervoor dat het aantal polepositions relatief laag bleef, maar een op zondag dominant Red Bull zorgt dan weer voor meer indrukwekkende overwinningen. Verstappen won 6 keer vanaf pole, 4 keer vanaf de tweede plaats, 2 keer vanaf de derde stek, P4 (1x), P10 (1x) en P14(1x).