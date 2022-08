Het was de dag van Audi, de Duitsers kondigden op Spa aan dat ze per 2026 zullen toetreden als fabrikant in de F1. Uiteraard zijn er ook nog veel vraagtekens, want hoe zit het met het chassis? Met wie gaan ze in zee? Botst het niet met de aspiraties van Porsche die ook wil toetreden? De twee Duitse topmannen kregen een spervuur aan vragen en verslaggever Mike Mulder was er bij.

Deel dit artikel: Delen Twitter Facebook Whatsapp Email