Isack Hadjar is een van de vijf rookies dit Formule 1-seizoen, maar heeft weinig tijd nodig gehad om zich aan te passen. Tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Japan leerde de Racing Bulls-coureur zijn belangrijkste les in de koningsklasse van de autosport. Toen kreeg hij pijn op een ‘gevoelige’ plek, iets wat hem bijna duur kwam te staan.

Het Formule 1-seizoen is nog maar vier races oud, maar met meerdere top tien kwalificatieresultaten en een achtste plaats tijdens de Grand Prix van Japan heeft Isack Hadjar al blijk gegeven van zijn potentieel. Tijdens de persconferentie in Jeddah wordt hem gevraagd wat het belangrijkste is dat hij tot nu toe heeft geleerd. “Zorg ervoor dat de gordels strak zitten”, antwoordt hij meteen. “Niet té strak”, vraagt de interviewer. “Ja, niet té strak”, reageert Hadjar. De Racing Bulls-coureur vervolgt: “En op de witte lijnen letten. Dat soort dingen. Het zijn allemaal details.”

Hadjar kan het weten, want de kwalificatie voor de Grand Prix van Japan verliep niet zonder slag of stoot voor de Frans-Algerijnse coureur. Zijn veiligheidsgordel zat niet goed tussen zijn benen, waardoor hij pijn kreeg op ‘een gevoelige plek’, zoals hij het zelf netjes verwoordde. “Ik realiseerde het me in de derde bocht en dacht: ‘Oké, dit gaat niet zo goed’, en toen crashte ik bijna”, zei hij destijds tegenover Sky Sports. “Het was een nachtmerrie, maar ik heb mezelf er gewoon doorheen gesleept. Ik ben echt trots op mezelf, de ronde die ik in Q1 heb gereden, met waar ik last van had, is ongelooflijk.”

Rookies

De Fransman werd ook gevraagd hoe het is om de baan te delen met zoveel rookies. Dit seizoen telt de Formule 1 een opvallend aantal nieuwe gezichten. De piepjonge Andrea Kimi Antonelli heeft bij Mercedes het stoeltje overgenomen van niemand minder dan zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton. Haas heeft een verjongingsslag gemaakt met de komst van Oliver Bearman. Jack Doohan is de nieuwe teamgenoot van Pierre Gasly bij Alpine. Sauber heeft een groot talent binnengehaald met Gabriel Bortoleto, wereldkampioen in zowel de Formule 2 als de Formule 3. En dan is er nog Liam Lawson, voor wie dit zijn eerste volledige seizoen in de Formule 1 is. “Voor mij is het fijn om vijf andere rookies op de grid te hebben vanwege de sfeer. Ik ken de meesten van hen al sinds het karten, en als je ze op de baan tegenkomt, weet je wat je kunt verwachten omdat je al ervaring met ze hebt vanuit de lagere klassen. Het is zeker veel beter dan wanneer ik de enige rookie op de grid zou zijn, dat is zeker.”

