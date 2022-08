Kevin De Bruyne was zondag te gast bij Red Bull Racing, waar hij Max Verstappen de Belgische GP in grootse stijl zag winnen en shirts met hem uitwisselde.



De sterspeler van Manchester City is een bekende van de Nederlandse coureur. “Af en toe hebben we contact”, zo vertelde de Bruyne aan Sky Sports-verslaggever Martin Brundle. De Belgische international bekende vaak racespelletjes te spelen op de computer. Het verleidde Brundle tot de vraag aan Red Bulls teambaas Christian Horner of De Bruyne niet eens in een van de Formule 1-auto’s van het team zou mogen rijden.



Horner reageerde gevat. “Alleen als hij voor Coventry City gaat spelen.” De Britse teambaas is een groot fan van de ploeg uit het Championship.