Drie coureurs vieren een bijzondere mijlpaal in Austin. Lando Norris en George Russell maken allebei hun honderdste race in de Formule 1 mee. Voor Charles Leclerc, die al een jaartje langer in de sport zit, is het de honderdste race die hij voor Ferrari rijdt.

Honderd races in de Formule 1 is niet niks. Jackie Stewart is op dat aantal blijven steken, en iconische coureurs als James Hunt, Gilles Villeneuve en Juan Pablo Montoya hebben dat aantal niet eens bereikt. Maar na dit weekend zullen twee nieuwe coureur dat aantal toch passeren.

Charles Leclerc bij zijn eerste Ferrari-race in 2019 en zijn honderdste in 2023.

Charles Leclerc

De eerste van de drie coureurs die zijn debuut maakte in de Formule 1 was Charles Leclerc. De Monegask werd kampioen in de Formule 2 in 2017 en kon het jaar daarop rekenen op een vast zitje in de Formule 1 bij Alfa Romeo. Na een bijzonder sterk eerste seizoen maakte hij in 2019 promotie naar Ferrari. Door zijn extra jaartje in de Formule 1 staat de teller bij Leclerc inmiddels op 120 races, maar voor Ferrari zal hij dit weekend zijn honderdste race rijden.

Leclerc heeft een flink aantal hoogtepunten beleefd in zijn tijd bij het Italiaanse team, met in totaal vijf overwinningen op zijn naam. Maar ongetwijfeld zal de eerste helft van het jaar 2022 een persoonlijk hoogtepunt van de Monegask zijn. Voordat Max Verstappen de titel veiligstelde, maakte Leclerc enige tijd lang een serieuze kans om zijn eerste wereldtitel op te eisen.

I forgot this was my 100th GP weekend with @scuderiaferrari, so this special helmet design doesn’t make sense but it’s beautiful 🥰 Look at that greeeeeeen pic.twitter.com/AcW7zraSgT — Charles Leclerc (@Charles_Leclerc) October 19, 2023

Russell

Een jaar na Leclerc won George Russell de titel in de Formule 2. Net als zijn voorganger kon ook Russell meteen doorstromen naar de Formule 1. De Brit maakte in 2019 zijn debuut bij Williams, waar hij drie seizoenen zou rijden voordat hij in 2022 eindelijk plaats kon nemen in de Mercedes.

In zijn honderd races in de Formule 1 heeft Russell één keer gewonnen: Brazilië, in 2022. Maar zelf ziet hij een andere race als zijn hoogtepunt. In 2021, in de verregende Grand Prix van België, zette Russell zijn tergend langzame Williams op de tweede plek in de kwalificatie. Alleen Verstappen was nog sneller dan de Brit. “Ik had eerder wel eens een goede ronde in de Williams gedaan, maar dat was dan voor plek twaalf”, reflecteert Russell. “Dat was dan al reden voor een feestje. Dit was echt een volledig onverwacht hoogtepunt.”

Recentelijk schoof Russell aan in de Beyond the Grid podcast, waarin hem naar de mijlpaal van honderd races werd gevraagd. “Het voelt alsof ik pas net begin”, antwoordde de Mercedes-coureur. “Het aantal loopt tegenwoordig natuurlijk wat sneller op met de vele races per seizoen. Momenteel ben ik erg blij met hoe ik presteer, maar je moet echt hard je best doen om dit niveau vol te houden. Je moet altijd klaar staan om de kansen te grijpen die de auto je geeft. Maar ik weet zeker dat mijn tijd nog wel zal komen. Het voelt niet fijn om dat te zeggen, dat ik moet afwachten en geduld moet hebben, maar helaas is dat nu eenmaal hoe het gaat in de Formule 1.”

George Russell bij zijn F1-debuut in 2019 en race nummer 100 in 2023.

Norris

Lando Norris won dan wel nooit de titel in de Formule 2, maar zijn tweede plaats achter Russell in 2018 was voldoende voor een zitje bij McLaren in 2019. In Austin dit weekend tikt Norris dus in één keer twee mijlpalen aan: honderd races in de Formule 1 en honderd races bij hetzelfde team.

Hoewel hij een paar keer ontzettend dichtbij is gekomen, wacht Norris nog altijd op zijn eerste overwinning. Momenteel heeft Norris de dubieuze eer om de coureur te zijn die het vaakst op een podium heeft gestaan zonder te winnen. Dat knaagt toch wel een beetje, vertelt de McLaren-coureur in de persconferentie van Austin.

“Ik ben behoorlijk trots, ik weet dat niet veel mensen deze kans krijgen. Ik wil zeker voor nog veel meer races aanblijven. De makkelijke hoogtepunten zijn altijd de dingen als eerste pole position, eerste podium. De een-twee met Daniel [op Monza in 2021] en ook een paar races dit jaar zijn erg goed geweest. Mijn podium in Silverstone, mijn thuisrace springt er ook wel uit. Maar ik hoop dat allemaal te overtreffen met mijn eerste overwinning.”

Lando Norris reed zijn eerste race voor McLaren in 2019 en zal dit weekend zijn honderdste rijden in Austin.

