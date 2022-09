Na 21 jaar in de topklasse zette MotoGP-legende Valentino ‘Vale’ Rossi vorig jaar een punt achter zijn loopbaan. De Italiaan is misschien wel The Greatest of All Time op twee wielen, maar kwam een paar keer dichtbij een overstap naar vier wielen dankzij flirts met Ferrari.

John Surtees is nog altijd de enige die het ooit deed: van de koningsklasse van de motorsport overstappen naar de top van de autosport, en zowel op twee als vier wielen wereldkampioen worden. Surtees, dan al viervoudig kampioen op de motor, vervolmaakt dat kunstje in 1964 als hij wereldkampioen Formule 1 wordt. Veertig jaar later dient zich in Rossi een mogelijke opvolger aan, als de drievoudig MotoGP-kampioen op Ferrari’s testcircuit Fiorano achter het stuur van de F2004 kruipt.

Valentino Rossi was snel, maar kleurde ook niet altijd binnen de lijntjes Foto: Motorsport image

Rossi maakt zijn eerste Formule 1-meters incognito, gebruikmakend van een helm van Michael Schumacher. Net als de Duitser in de Formule 1, is de Italiaan een zijn sport overstijgend icoon – en Ferrari zit niet op massaal toestromende pottenkijkers in Maranello te wachten. Zoals verwacht kwijt Il Dottore, ‘de dokter’, zich professioneel en vakkundig van zijn taak. Onder toeziend oog van niemand minder dan Schumacher zelf. “Het was even wennen, maar op het eind van de dag reed hij indrukwekkende tijden”, zegt Schumacher. Voormalig Ferrari-engineer Luigi Mazzolo doet jaren later een ontboezeming: “Schumacher kon niet geloven wat voor tijd Rossi reed.”

Geen spijt

Rossi zelf ziet de test – hij zou volgens de overlevering op zeven tienden van Schumachers tijd zijn gekomen – vooral als geweldige ervaring. Eentje die dat jaar geen vervolg krijgt met Rossi die zijn vierde MotoGP-titel op rij pakt, terwijl Schumacher zijn zevende en laatste Formule 1-kroon claimt. Eind 2005 mag Rossi nog eens instappen en hij krijgt begin 2006 zelfs de kans mee te doen tijdens een echte wintertest in Valencia. Niet zomaar spelen, dus.

De dan 26-jarige Rossi wordt gedurende dat jaar zelfs als mogelijke opvolger genoemd van Schumacher – die eind dat seizoen inderdaad zijn eerste Formule 1-pensioen neemt. Jaren later vertelt toenmalig Ferrari-president Luca di Montezemolo echter aan Motorsport dat dit nooit een optie was. “We hebben het er wel over gehad hem een seizoen bij (klantenteam, red.) Sauber te laten doen, maar Rossi was verstandig. Hij was liever de nummer één in de MotoGP dan dat hij in de Formule 1 voor de vierde of vijfde plek vocht.” Of zoals Rossi zelf in 2014 terugblikkend aan Sky vertelt: “Ik had nog veel goede jaren voor de boeg in de MotoGP, en vond overstappen riskant. Ik heb er nooit spijt van gehad dat ik het niet heb gedaan.”

Foto: Motorsport Images

Laatste kans

Rossi krijgt tussendoor overigens nog wel een serieuze kans, als Ferrari-coureur Felipe Massa in 2009 geblesseerd raakt en de Scuderia een vervanger zoekt. Schumacher, die op een Formule 1-rentree zint, lijkt dé kandidaat, maar heeft te veel last van een nekblessure die hij heeft opgelopen bij een eigen uitstapje op twee wielen. Rossi komt zo in beeld. Zeker omdat hij in 2008 wéér tweemaal aan het werk op vier wielen heeft mogen ruiken, ditmaal op Mugello. Met Ferrari’s thuisrace op Monza voor de boeg, lijkt Rossi’s langverwachte switch zelfs een makkelijke optelsom. “We hebben erover gesproken”, bekent Rossi later tegenover La Gazzetta dello Sport, maar door een gebrek aan serieuze testmogelijkheden gaat het feest niet door. Il Dottore doet het immers goed, of doet het niet. 2009 is uiteindelijk ook jaar waarin Rossi zijn laatste MotoGP-titel pakt – zijn zevende in de topklasse voor tweewielers.

De seizoenen erop volgen onderweg naar zijn pensioen nog wel talloze zeges en topklasseringen. En gaat hij nog één keer vreemd met de Formule 1. Niet met Ferrari dit keer, maar Mercedes, dat voor hem een swap organiseert met Lewis Hamilton. De Formule 1-kampioen mag op het Circuit Ricardo Tormo losgaan op Rossi’s Yamaha, Rossi in Hamiltons Mercedes. “Ik voelde me even een dag een echte Formule 1-coureur”, geeft Rossi, dan toch al veertig, toe dat het bloed kruipt waar het niet kan gaan. “Ik wilde eigenlijk dat de dag niet zou stoppen.”

Foto: Motorsport Images