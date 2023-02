Eindelijk is het zover: Na een lange winterpauze begint vandaag het Formule 1-seizoen 2023. De tien teams en twintig coureurs zijn neergestreken in Bahrein waar de komende drie dagen getest zal worden, alvorens een week later de eerste Grand Prix verreden wordt.

De drie testdagen bestaan uit een ochtend- en middaggedeelte. De ochtendsessie begint om 08:00 uur Nederlandse tijd en duurt tot 12:15 uur. Na een lunchpauze van een uur start de middagsessie om 13:15 uur en die duurt tot 17:30 uur.

Omdat er maar met één auto getest wordt, komt elke coureur slechts anderhalve dag in actie. Een aantal teams kiest er voor om beide rijders elk één volledige en één halve dag te laten rijden, terwijl andere teams hun coureurs per dagdeel laten rouleren.

Verstappen en De Vries

Max Verstappen komt donderdagochtend meteen in actie, terwijl Nyck de Vries nog even moet wachten. Hij neemt vanmiddag de sleutels van de AlphaTauri AT04 over van Yuki Tsunoda.

Ook vorig jaar werd getest op het 5.412 meter lange Bahrain International Circuit. Max Verstappen klokte toen op de laatste dag de snelste tijd; 1:31.270.

Illustratie: Graphic News

De wintertest is de hele dag te volgen op Viaplay en F1TV en uiteraard houden we je ook op formule1.nl en al onze sociale media-kanalen op de hoogte van het laatste nieuws.

Formule 1-wintertest Bahrein

Team Donderdag (ochtend/middag) Vrijdag (ochtend/middag) Zaterdag (ochtend/middag) Red Bull Verstappen Pérez/Verstappen Pérez Ferrari Sainz/Leclerc nnb nnb Mercedes Russell/Hamilton Hamilton/Russell Russell/Hamilton Alpine Gasly/Ocon Ocon/Gasly Gasly/Ocon McLaren Piastri/Norris Norris/Piastri Piastri/Norris Alfa Romeo Zhou/Bottas Zhou Bottas Aston Martin Drugovich*/Alonso nnb nnb Haas Hülkenberg/Magnussen Magnussen/Hülkenberg Hülkenberg/Magnussen AlphaTauri Tsunoda/De Vries Tsunoda/De Vries De Vries/Tsunoda Williams Albon/Sargeant Sargeant Albon

* Felipe Drugovich vervangt de geblesseerde Lance Stroll