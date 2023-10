Kwalificeren is een kunst. Niet iedereen kan het, sommige coureurs beheersen die discipline beter dan racen. De zogenaamde one-lap-wonders: meesterlijk over één ronde, betrekkelijk anoniem op zondagmiddag. Bekend voorbeeld daarvan is de Trulli-trein. Max Verstappen beheerst beide facetten inmiddels tot in de finesses. In Qatar kan hij later vandaag voor de 30e keer in zijn carrière pole position veroveren...

In Monaco liet Verstappen eerder dit jaar zien over een magische kwalificatiegave te beschikken. Het ongeloof was groot, toen hij in de laatste sector een bijna voor onmogelijk gehouden laatste sectortijd noteerde en Fernando Alonso voorbleef. Het zijn de pareltjes waar de liefhebber van geniet. En in Suzuka voegde hij er in de aanloop naar de Japanse GP volgens Karun Chandhok weer eentje aan toe.

Verstappen onderweg naar top-vijf aller tijden

Met pole nummer 29 stormde hij de eeuwige top-tien binnen. Dit seizoen kan hij zelfs doorstoten naar de top-vijf aller tijden. De lijst wordt overigens aangevoerd door Lewis Hamilton (104), gevolgd door respectievelijk Michael Schumacher (68), Ayrton Senna (65), Sebastian Vettel (57) en Jim Clark en Alain Prost (beiden 33).

De Indiër, voormalig Formule 1-coureur en tegenwoordig analist voor het Britse Sky Sports, komt superlatieven tekort om Verstapens vorige voorstelling in Japan te duiden. “Dit was een van de beste kwalificatierondjes ooit in de Formule 1”, beweert Chandhok. “Ik heb de onboard samen met Damon (Hill, red) twee keer teruggekeken. Het inschattingsvermogen, de prachtige balans waarmee hij de auto de bochten instuurt en hoe hij speelt met de remmen… Het was alsof ik naar Michael Schumacher keek, toen die hier in 2004 de pole pakte.”

‘Het beneemt je gewoon de adem’

Rondjes als die van Verstappen op een warme zaterdagmiddag in Suzuka zijn zeldzaam, oordeelt Chandhok. Volgens hem vergelijkbaar met die van Ayrton Senna in Monaco (1988) en Lewis Hamilton in Singapore (2018). “Coureurs die helemaal één zijn met de auto, de synergie. Fascinerend om te zien. Het beneemt je gewoon de adem wanneer je naar zo’n ronde kijkt. De fundamentele snelheid is er bij Verstappen, dat weten we allemaal wel. Maar het gaat juist ook om het gevoel. En in tegenstelling tot wat veel mensen denken is Max helemaal geen agressieve rijder, maar juist heel smooth. Kijk, een raceauto wordt niet ontworpen voor een coureur, maar om zo hard mogelijk te rijden. En deze auto past gewoon helemaal bij Max’ rijstijl. Dit rondje was pure perfectie.”

Bekijk hieronder nog eens het kwalificatierondje van Max Verstappen in Japan.

