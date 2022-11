In zijn traditionele eindrapport voor FORMULE 1 Magazine maakt Tom Coronel weer op typisch uitgesproken, duidelijke en originele wijze de balans op. Lewis Hamilton haalde Coronels Top 5 dit jaar. “De drive is er bij hem en dat is ongekend.”

Als analist voor Viaplay heeft Coronel dit jaar tijdens veel raceweekends zijn licht over Hamiltons prestaties laten schijnen. De 37-jarige Brit imponeerde in de openingsfase van 2022 niet echt, vindt Coronel, maar: “Het is knap hoe hij zich heeft herpakt, en dat hij nu zelfs langer door wil”, doelt hij op Hamiltons beoogde contractverlenging bij Mercedes.

Wat Coronel, die zelf op vijftigjarige leeftijd nog volop actief is in de toerwagens, vooral mooi vindt, is dat zevenvoudig wereldkampioen Hamilton puur voor zichzelf door wil gaan. “Want je zou bij hem makkelijk kunnen denken: je hebt het toch wel gezien, wat heb je nog te bewijzen? Dus die drive is er en dat is ongekend, want voor geld, fame of unfinished business hoeft hij het niet te doen.”

“Hij wil die achtste titel gewoon”, weet Coronel. “En zelfs al blijft die volgend jaar ver weg, dan nog maakt Hamilton meer kans om kampioen te worden dan dat iemand de Staatsloterij wint. Nogmaals: knap.”

Lees ook: Eerste seizoen zonder zege voor Hamilton: ‘Top drie van slechtste seizoenen’

Sweet spot

Zoals gezegd vond Coronel Hamiltons eerste seizoenshelft ‘wat minder’, en hij denkt te weten hoe dat komt. “De motivatie was er even niet, de voorbereiding was misschien niet top en hij moest inventariseren hoe het met de concurrentie zat. Dat je dan de sweet spot niet raakt, betekent echter nog niet dat je het kwijt bent – zoals hij in de tweede seizoenshelft wel heeft onderstreept.”

In de FORMULE 1-special ‘Het jaar van Max’ lees je het volledige eindrapport van Tom Coronel, met een aantal verrassende namen in de Top 5 en Flop 5! ‘Het jaar van Max’ is nu in de winkel te koop of hieronder online te bestellen – met gratis verzending binnen Nederland!