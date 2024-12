Aan het einde van het jaar laten we nog even een aantal hoogtepunten van het enerverende Formule 1-seizoen de revue passeren. Met vandaag: de top 5 inhaalacties van 2024, samengesteld door de redactie van ‘FORMULE 1 magazine’. Bekijk hieronder de video’s.

5. Lewis Hamilton vs Carlos Sainz

4. Oscar Piastri vs Charles Leclerc

3. Max Verstappen geeft een cursus inhalen

2. Liam Lawson vs Sergio Pérez

1. Lewis Hamilton vs Max Verstappen

